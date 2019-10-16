Не только пенсии. В Профсоюзе полиции рассказали, почему сотрудники бегут из МВД
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал НСН, что на самом деле заставляет полицейских уходить из системы.
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года. Уровень укомплектованности упал до 92,6% при планируемом в 95%.
Существующая цифра ниже планового значения, поскольку много сотрудников уволилось, опасаясь новых условий пенсионного законодательства. Об этом говорится в заключение Счетной палаты.
Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, обсуждая с НСН нехватку кадров, заметил, что реальные цифры еще хуже.
«Дефицит полицейских уже возник, 30% сотрудников ушли, испугавшись повышения пенсионного возраста, остальные 70% сотрудников МВД перерабатывает без отгулов, выходных. Развал идет в системе. Некомплект, на мой взгляд, не должен превышать 3%, а Счетная палата насчитала почти 8%», - заявил представитель полиции.
«Всех опытных сотрудников МВД уволили и разогнали при переходе от милиции к полиции. Не с кем работать. Молодых приходят для других целей – обогатиться».
Эксперты, в свою очередь, считают, что сотрудники МВД увольняются из-за общего развала правоохранительной системы и снижения интереса к результатам оперативно-служебной деятельности.
«В Великобритании меньше полицейских, чем в России, но дело в том, что уровень преступности зависит от экономической ситуации в стране. Это элементарная истина. Надо экономику поднимать, тогда и преступность снизится», - считает Михаил Пашкин.
Как пишет РБК, само МВД никак не объяснило снижение уровня укомплектованности в 2018 году. С 2017 года министерство не предоставляет обоснований отклонения фактического значения от планового.
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