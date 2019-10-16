Не только пенсии. В Профсоюзе полиции рассказали, почему сотрудники бегут из МВД

16 октября 201912:08
Василий Баев

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал НСН, что на самом деле заставляет полицейских уходить из системы.

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года. Уровень укомплектованности упал до 92,6% при планируемом в 95%.

Существующая цифра ниже планового значения, поскольку много сотрудников уволилось, опасаясь новых условий пенсионного законодательства. Об этом говорится в заключение Счетной палаты.

Президент Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, обсуждая с НСН нехватку кадров, заметил, что реальные цифры еще хуже.

«Дефицит полицейских уже возник, 30% сотрудников ушли, испугавшись повышения пенсионного возраста, остальные 70% сотрудников МВД перерабатывает без отгулов, выходных. Развал идет в системе. Некомплект, на мой взгляд, не должен превышать 3%, а Счетная палата насчитала почти 8%», - заявил представитель полиции.

«Всех опытных сотрудников МВД уволили и разогнали при переходе от милиции к полиции. Не с кем работать. Молодых приходят для других целей – обогатиться».

Эксперты, в свою очередь, считают, что сотрудники МВД увольняются из-за общего развала правоохранительной системы и снижения интереса к результатам оперативно-служебной деятельности.

Полицейские бегут из МВД. Чем это обернется для страны

«В Великобритании меньше полицейских, чем в России, но дело в том, что уровень преступности зависит от экономической ситуации в стране. Это элементарная истина. Надо экономику поднимать, тогда и преступность снизится», - считает Михаил Пашкин.

Как пишет РБК, само МВД никак не объяснило снижение уровня укомплектованности в 2018 году. С 2017 года министерство не предоставляет обоснований отклонения фактического значения от планового.

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