«Как будешь себя вести». В полиции рассказали, кому продлевают службу после 50 лет

«Эта мера только для начальников. Как я понял, он может служить, не обращаясь за ежегодным продлением. Как было 20 лет, так, в принципе, и осталось. Человек может уйти через 20 лет службы. Сейчас если стукнуло 55 лет, например, сержанту – он должен каждый год просить разрешение у начальников, но возьмут его или не возьмут, никто не знает. Эта мера ничего такого плохого не дает. Вот если бы сделали так же для рядовых, а то многие сотрудники хотят и после 50 лет служить, а им не дают. Требуется согласие руководителя. «Если будешь плохо себя вести, не продлю». Вот у нас, например, председатель Северо-Восточного округа, сержант, водитель. Так как он принципиальный, службу ему не продлили», - добавил он.

В думском комитете по безопасности и противодействию коррупции заверили, что новые нормы никак не связаны с изменениями в пенсионном законодательстве. Согласно заявлению представителей парламентариев, закон не меняет порядка выхода сотрудников ОВД на пенсию по выслуге лет, порядок исчисления этой выслуги остается прежним.

