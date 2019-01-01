«Как будешь себя вести». В полиции рассказали, кому продлевают службу после 50 лет
Глава московского профсоюза полиции в эфире НСН предложил повысить предельный срок службы не только начальству, но и рядовым сотрудникам.
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет. Для полковников он увеличивается до 60 лет, для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка 55 лет. Кроме того, в течение пяти лет после достижения предельного возраста предусматривается возможность заключения с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья, новых контрактов не только на один год, но и на более длительный срок в пределах пяти лет.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что для начальства это нововведение не сыграет особой роли, а вот для рядовых сотрудников оно могло бы стать полезным.
«Эта мера только для начальников. Как я понял, он может служить, не обращаясь за ежегодным продлением. Как было 20 лет, так, в принципе, и осталось. Человек может уйти через 20 лет службы. Сейчас если стукнуло 55 лет, например, сержанту – он должен каждый год просить разрешение у начальников, но возьмут его или не возьмут, никто не знает. Эта мера ничего такого плохого не дает. Вот если бы сделали так же для рядовых, а то многие сотрудники хотят и после 50 лет служить, а им не дают. Требуется согласие руководителя. «Если будешь плохо себя вести, не продлю». Вот у нас, например, председатель Северо-Восточного округа, сержант, водитель. Так как он принципиальный, службу ему не продлили», - добавил он.
В думском комитете по безопасности и противодействию коррупции заверили, что новые нормы никак не связаны с изменениями в пенсионном законодательстве. Согласно заявлению представителей парламентариев, закон не меняет порядка выхода сотрудников ОВД на пенсию по выслуге лет, порядок исчисления этой выслуги остается прежним.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Москалькова опровергла договоренность об освобождении украинских моряков
- Дума увеличила пособия на детей для малоимущих до прожиточного минимума
- Жириновский назвал митинги оппозиции в Москве подготовкой к «цветной революции»
- Прах Доренко развеян на горе в Крыму. Видео
- Госдума снизила вдвое НДС на фрукты и ягоды, подняв на пальмовое масло