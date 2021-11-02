Онищенко выступил против продления нерабочих дней в Москве

Президент объявил нерабочие дни в стране, чтобы они сопровождались конкретными усилиями граждан и властей в борьбе с вирусом, но этого не происходит, заявил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Нет, продлевать нерабочие дни в Москве не нужно. Новгород принял решение продлить еще на неделю, но это его право, о котором говорит и президент, и его пресс-секретарь. Это исповедуется буквально с самого начала, что в зависимости от конкретной обстановки регионы принимают то решение, которое они в данный момент считают адекватным», - отметил он.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию. По словам Онищенко, каждому региону необходимо ставить четкие задачи, выполнение которых может улучшить эпидемиологическую ситуацию, а формальное закрытие городов проблемы не решит.

«С кого спросили за то, что плохо идет вакцинация. Вот это нужно сейчас делать? Никто не спросил у Новгорода, какие там задачи поставили – просто переждать или усилить охват с вакцинацией, чего наверняка в этом регионе нет. Если у вас не хватает вакцины, скажите, мы вам дадим. Если у вас не открыты прививочные пункты и люди из села должны куда-то ехать, то почему вы их не открыли? У вас не хватает лекарств? Скажите!» - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».