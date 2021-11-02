Онищенко выступил против продления нерабочих дней в Москве
Бывший главный санитарный врач страны уверен, что «локдаун» не помогает в борьбе с коронавирусом, так как население не меняет своих привычек.
Президент объявил нерабочие дни в стране, чтобы они сопровождались конкретными усилиями граждан и властей в борьбе с вирусом, но этого не происходит, заявил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Нет, продлевать нерабочие дни в Москве не нужно. Новгород принял решение продлить еще на неделю, но это его право, о котором говорит и президент, и его пресс-секретарь. Это исповедуется буквально с самого начала, что в зависимости от конкретной обстановки регионы принимают то решение, которое они в данный момент считают адекватным», - отметил он.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию. По словам Онищенко, каждому региону необходимо ставить четкие задачи, выполнение которых может улучшить эпидемиологическую ситуацию, а формальное закрытие городов проблемы не решит.
«С кого спросили за то, что плохо идет вакцинация. Вот это нужно сейчас делать? Никто не спросил у Новгорода, какие там задачи поставили – просто переждать или усилить охват с вакцинацией, чего наверняка в этом регионе нет. Если у вас не хватает вакцины, скажите, мы вам дадим. Если у вас не открыты прививочные пункты и люди из села должны куда-то ехать, то почему вы их не открыли? У вас не хватает лекарств? Скажите!» - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Он также напомнил, что москвичи охотно отправились в Египет и Турцию на время нерабочих дней, что может только усугубить ситуацию.
«Да, закрытие есть, президент указ подписал, но он предполагал, что это будет сопряжено с конкретной работой. Но этой работы мы не видим. Ограничения не соблюдаются. В понедельник я на работу ехал, еще более-менее было. Сегодня ехал, уже машин более чем достаточно. А то, что уехали люди в Египет? Это что соблюдение норм, требований? Нет, конечно. Что они сюда привезут, я не знаю. Думаете в Египте нет больных? Вот кто-то заикнулся бы о ситуации в этих курортных странах», - заметил Онищенко.
Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья озвучили условие продления нерабочих дней. По словам председателя комитета Федота Тумусова, «выходные» необходимо будет продлить, если всплеск коронавирусной инфекции начнёт снижаться по окончании текущей недели.
Он пояснил свою идею тем, что инкубационный период COVID-19 длится от 2 до 4 дней после попадания вируса в организм. Поэтому, есть ли эффект от нерабочей недели можно будет понять только после 3 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- В торговые центры Свердловской области перестанут пускать подростков
- Ещё в трех регионах РФ заговорили о продлении нерабочих дней
- РПЦ попросила «контактных» по COVID-19 не приходить на службы
- В Катастрофе грузового Ан-26 в Южном Судане могли погибнуть россияне
- «Минкультурная» неожиданность: В ведомстве узнали об уходе худрука МХАТ Боякова из СМИ
- Путин поддержал декларацию по лесам конференции в Глазго
- Театральная премия «Золотая маска» стала рекордной по силу номинаций
- Добавили госизмены: Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
- Зеленский активировал новый пакет санкций СНБО Украины против России
- СМИ: Арестован экс-заглавы Минстроя, бывший подрядчик расширения БАМа Рейльян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru