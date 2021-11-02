Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность продления нерабочих дней в стране после 7 ноября, призвал ориентироваться на официальные сообщения.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Вместе с тем Песков напомнил, что региональные власти могут самостоятельно принимать решения по антиковидным мерам.
Накануне первый регион РФ решил продлить нерабочие дни после 7 ноября. Об этом решении объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, режим нерабочих дней с сохранением зарплаты в области продлят до 14 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru