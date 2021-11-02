Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность продления нерабочих дней в стране после 7 ноября, призвал ориентироваться на официальные сообщения.

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«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Вместе с тем Песков напомнил, что региональные власти могут самостоятельно принимать решения по антиковидным мерам.

Накануне первый регион РФ решил продлить нерабочие дни после 7 ноября. Об этом решении объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, режим нерабочих дней с сохранением зарплаты в области продлят до 14 ноября.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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