Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Вместе с тем Песков напомнил, что региональные власти могут самостоятельно принимать решения по антиковидным мерам.

Накануне первый регион РФ решил продлить нерабочие дни после 7 ноября. Об этом решении объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, режим нерабочих дней с сохранением зарплаты в области продлят до 14 ноября.

