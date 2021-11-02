Синоптик назвал московский туман «радиационным» и призвал не паниковать
Московская земля отдает тепло в атмосферу, объяснил НСН ведущий сотрудник «Фобос» Михаил Леус .
Запах гари в Москве вызван таким простым погодным явлением, как туман – и это логично, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Туман в столичном регионе появился вечером 1 ноября. В некоторых районах Москвы видимость была всего 200-700 метров. На дорогах столицы увеличилось количество ДТП. Из-за тумана в аэропортах Москвы было задержано или отменено более 100 рейсов.
Ранее некоторые пользователи Telegram-каналов предположили, что причиной тумана в Москве стали радиационные выбросы с промзон в Подмосковье. Леус опроверг подобное предположение, отметив, что данное погодное явление наблюдается и в регионах, далеких от заводов.
«Зона густых туманов очень обширна: от западных границ России до Костромской и Нижегородской областей на востоке, от побережья Белого моря в Архангельской области на севере до территории Самарской и Саратовской областей на юге», - рассказал синоптик.
Он отметил, что туман, наблюдаемый в Москве последние два дня – «это чисто погодное явление».
«В метеорологии это называется «радиационый туман». Не стоит пугаться. Никакого отношения к атомной промышленности и атомной бомбе оно не имеет. Это радиационное выхолаживание – то есть отдача тепла от земной поверхности в атмосферу. В условиях спокойной, малооблачной, антициклонной погоды, вчера вечером, в результате резкого понижения температуры, образовался туман», - заявил синоптик.
Леус отметил, что к данному процессу также добавились нисходящие воздушные потоки, характерные для антициклона, которые «прижимают» к земле все, что есть в воздухе, не давая перемешиваться.
«Естественно, в мегаполисах, где выбрасываются в атмосферу все эти частицы продуктов сгорания, выхлопных газов, гари на свалках, горящей листвы с приусадебных участков, теплоэлектроцентралей – это все накапливается в приземном слое атмосферы, не рассеивается и вместе с образовавшимся туманом создает то, что мы с вами видим», - объяснил он.
В связи с этим Леус отметил, что возникновение в столице запаха гари, обусловленного туманом, совершенно логично.
Ранее экологи заявили о техногенных причинах возникновения тумана в Москве. В СМИ также сообщалось, что жители столицы почувствовали запах гари, вызванный сжиганием мусора и погодными условиями.
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