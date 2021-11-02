Синоптик назвал московский туман «радиационным» и призвал не паниковать

Запах гари в Москве вызван таким простым погодным явлением, как туман – и это логично, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Туман в столичном регионе появился вечером 1 ноября. В некоторых районах Москвы видимость была всего 200-700 метров. На дорогах столицы увеличилось количество ДТП. Из-за тумана в аэропортах Москвы было задержано или отменено более 100 рейсов.

Ранее некоторые пользователи Telegram-каналов предположили, что причиной тумана в Москве стали радиационные выбросы с промзон в Подмосковье. Леус опроверг подобное предположение, отметив, что данное погодное явление наблюдается и в регионах, далеких от заводов.

«Зона густых туманов очень обширна: от западных границ России до Костромской и Нижегородской областей на востоке, от побережья Белого моря в Архангельской области на севере до территории Самарской и Саратовской областей на юге», - рассказал синоптик.

Он отметил, что туман, наблюдаемый в Москве последние два дня – «это чисто погодное явление».

«В метеорологии это называется «радиационый туман». Не стоит пугаться. Никакого отношения к атомной промышленности и атомной бомбе оно не имеет. Это радиационное выхолаживание – то есть отдача тепла от земной поверхности в атмосферу. В условиях спокойной, малооблачной, антициклонной погоды, вчера вечером, в результате резкого понижения температуры, образовался туман», - заявил синоптик.

Леус отметил, что к данному процессу также добавились нисходящие воздушные потоки, характерные для антициклона, которые «прижимают» к земле все, что есть в воздухе, не давая перемешиваться.