Более 100 авиарейсов задержаны или отменены из-за тумана над Москвой
Сильный туман, окутавший во вторник утром Москву, привел к серьезным проблемам в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.
По данным РИА Новости, сегодня утром задержано или отменено более 100 авиарейсов.
В частности, в Шереметьево задержаны 35 задержаны рейсов, еще 15 отменены, в Домодедово отменены 15 рейсов, а 29 задержаны, во Внуково 20 рейсов задержаны, а 5 отменены.
Накануне вечером сообщалось, что в столичных аэропортах отменены или задержаны более 80 рейсов. Синоптики обещают, что густой туман будет в Москве в первой половине дня вторника и призывают автомобилистов отказаться от поездок.
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