Более 100 авиарейсов задержаны или отменены из-за тумана над Москвой

В частности, в Шереметьево задержаны 35 задержаны рейсов, еще 15 отменены, в Домодедово отменены 15 рейсов, а 29 задержаны, во Внуково 20 рейсов задержаны, а 5 отменены.

Накануне вечером сообщалось, что в столичных аэропортах отменены или задержаны более 80 рейсов. Синоптики обещают, что густой туман будет в Москве в первой половине дня вторника и призывают автомобилистов отказаться от поездок.

