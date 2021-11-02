Более 100 авиарейсов задержаны или отменены из-за тумана над Москвой

Сильный туман, окутавший во вторник утром Москву, привел к серьезным проблемам в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

По данным РИА Новости, сегодня утром задержано или отменено более 100 авиарейсов.

Москва погрузилась в туман

В частности, в Шереметьево задержаны 35 задержаны рейсов, еще 15 отменены, в Домодедово отменены 15 рейсов, а 29 задержаны, во Внуково 20 рейсов задержаны, а 5 отменены.

Накануне вечером сообщалось, что в столичных аэропортах отменены или задержаны более 80 рейсов. Синоптики обещают, что густой туман будет в Москве в первой половине дня вторника и призывают автомобилистов отказаться от поездок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ШереметьевоВнуково АэропортАэропорт Домодедово
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры