Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для судов из-за рубежа
Морские порты Мариуполя и Бердянска внесли в перечень открытых портов для захода зарубежных судов. Об этом говорится в распоряжении правительства России.
«Дополнить пунктом... содержания: 7. Бердянск (Запорожская область)... Пунктом 23 следующего содержания: 23. Мариуполь (Донецкая Народная Республика)», - указано в документе.
Ранее помощник российского президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о работах по восстановлению инфраструктуры в портах Мариуполя и Бердянска. Здесь установили навигационное оборудование и проводили углубление дна.
В июле в России ужесточили порядок захода в порты следующих из-за рубежа судов. Сделать это можно будет лишь с разрешения капитана морского порта РФ при согласовании с ФСБ.
