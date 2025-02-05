«Смущение и дискомфорт»: Основатель интим-бутика рассказал, почему россияне выбирают маркетплейсы
Магазины товаров для взрослых могут конкурировать с маркетплейсами только своей дружелюбной атмосферой и брендом, отметил в эфире НСН Максимилиан Лапин.
Основатель сети интим-бутиков «Розовый кролик» («Pink Rabbit Family») Максимилиан Лапин в разговоре с НСН рассказал, что 70% посетителей их магазинов составляют пары, которые приходят по рекомендациям врачей, однако большинство россиян еще очень смущаются посещать подобные магазины лично.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков сообщил, что к началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране – на 7,8% год к году, до 1,99 тысячи. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58). Основная причина – рост популярности маркетплейсов и сетевых магазинов косметики. Лапин отметил, что многие покупатели смущаются посещать интимные магазины, из-за чего переходят на маркетплейсы.
«Почти 70% приходят пары. И если спросить половину наших покупателей, то почти всем рекомендуют либо урологи, либо гинекологи. То есть, две рекомендации. Это уже известный факт, по сути. Но все равно вот эта тень смущения, некомфортность этой тематики еще присутствует. Должно пройти еще одно поколение, чтобы это сменилось и с легкостью воспринималось. Плюс сейчас мы видим, какие события мировые происходят. Все равно все это влияет и все вместе давит этот бизнес», - сказал Лапин.
Он отметил, что интим-бутики могут конкурировать с маркетплейсами своей атмосферой, брендом и качеством товара.
«Здесь можно только выделяться качеством товара. Есть бренд, лицо «Розового кролика». У нас уютная атмосфера, мы также добавили кофейню, одежду, магазины сейчас ремонтируем. Наши магазины выглядят очень дорого и красиво. Дорого не значит, что дорогой ценник. Мы торгуем по ценам примерно как все конкуренты, а то и дешевле, плюс классная атмосфера. И за счет этого люди приходят к нам, время проводят, в паре приходят. Для них это процесс, мы романтики», - добавил собеседник агентства.
Ранее директор по связям и внешним коммуникациям Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Наталья Галкина в разговоре с НСН рассказала, что продажа товаров 18+ на маркетплейсах ограничивается в соответствии с требованиями российского законодательства. Карточки таких товаров маркируются, их изображения скрыты. Прежде чем попасть в раздел для взрослых, пользователь должен подтвердить свой возраст, ввести дату рождения, передает «Радиоточка НСН».
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