«Смущение и дискомфорт»: Основатель интим-бутика рассказал, почему россияне выбирают маркетплейсы

Основатель сети интим-бутиков «Розовый кролик» («Pink Rabbit Family») Максимилиан Лапин в разговоре с НСН рассказал, что 70% посетителей их магазинов составляют пары, которые приходят по рекомендациям врачей, однако большинство россиян еще очень смущаются посещать подобные магазины лично.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков сообщил, что к началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране – на 7,8% год к году, до 1,99 тысячи. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58). Основная причина – рост популярности маркетплейсов и сетевых магазинов косметики. Лапин отметил, что многие покупатели смущаются посещать интимные магазины, из-за чего переходят на маркетплейсы.