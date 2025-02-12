«Монополия и давление»: Магазины закрываются из-за низких цен на маркетплейсах

«Ценовое давление уже сказывается на офлайн-рознице сокращением и закрытием несетевых магазинов, компаний логистического и оптового звена. Для потребителей, живущих в малых и средних городах, сокращение доступности и ассортимента товаров становится наиболее чувствительным. Это не только бытовая техника и электроника, но и, например, детские товары, бумажные книги, бытовые мелочи и многое другое. На самом деле, эта практика негативна и для самой сферы маркетплейсов, в которой усиливается монополизация, мелкие или нишевые игроки не в состоянии конкурировать с платформой-монополистом, а переток основных инвестиций в снижение цен замедляет развитие ее инфраструктуры и сервисов», - сказал Караваев.

Он отметил, что переток покупателей на маркетплейсы, которые предлагают цены ниже, ведет к тому, что продавцы вынуждены переходить на эти платформы вслед за аудиторией.

«Цена товара является ключевым фактором для покупателей при его выборе. Переток покупателей на площадку, предлагающую кардинально низкие цены, ведет к тому, что продавцы вынуждены переходить на данную платформу вслед за аудиторией потребителей. Но такое снижение не может быть бесконечно долгим и несет в себе риски, связанные с последующим возмещением затрат, которое может лечь как на плечи покупателей, так и продавцов», - добавил собеседник агентства.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН заявил, что маркетплейсы законно могут продавать товары по более низкой цене, так как расходы онлайн-продавцов ниже, а покупатель не может оценить товар заранее, передает «Радиоточка НСН».

