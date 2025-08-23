Представление о том, что Евросоюз имеет вес в геополитике и мировой торговле, было иллюзией. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии, экс-глава ЕЦБ Марио Драги, пишет Corriere della Sera.

«В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях», - указал Драги.

По его мнению, эта иллюзия развеялась в текущем году после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Вашингтон, который был крупнейшим торговым партнером и давним союзником ЕС, ввел пошлины, и Европе пришлось с ними смириться. Кроме того, США подтолкнули сообщество к увеличению военных расходов «в форме и способами, которые... не отражают интересы Европы».

Также Драги указал на второстепенную роль Брюсселя в урегулировании на Украине, функцию наблюдателя во время атак по ядерным объектам в Иране и обострения в секторе Газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что ЕС теряет экономическую мощь, влияние в политике и суверенность.

