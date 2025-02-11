Экономия или «кот в мешке»: В низких ценах на маркетплейсах не увидели нарушений
Алексей Кременсков заявил НСН, что покупатель сам выбирает, где покупать товары, учитывая все риски, которые могут быть на маркетплейсах.
Маркетплейсы законно могут продавать товары по более низкой цене, так как расходы онлайн-продавцов ниже, а покупатель не может оценить товар заранее, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с жалобой на низкие цены на электронику, которые устанавливают маркетплейсы, передает РБК. Из-за этого федеральным сетям физической розницы тяжело с ними конкурировать. РАТЭК просит службу дать оценку законности действий торговых площадок в рамках антимонопольного законодательства. Кременсков рассказал, какие схемы используют маркетплейсы.
«Расходы у магазинов в офлайн выше из-за арендных площадей и сотрудников. Большинство продавцов на маркетплейсах либо не имеют сотрудников, либо сотрудники не оформлены должным образом. Также сокращается статья налогообложения, неоднократно об этом говорили. Если крупные торговые сети платят НДС, здесь продавцы работают на УСН. За счет этого может снижать стоимость товаров, по сути происходит демпинг. При этом сложно назвать это недобросовестной конкуренцией, так как можно встречный подавать иск к торговым сетям, которые продают технику дороже. Они закладывают маржинальность гораздо больше, требуют, чтобы люди в регионах, где не так преобладают маркетплейсы, покупали дороже. В плане цены абсурдно говорить о недобросовестной конкуренции, просто есть факторы, из которых складывается цена», - отметил он.
По его словам, в магазине человек может посмотреть товар, оценить все его свойства, а на маркетплейсе зачастую покупают «кота в мешке», а сдать его будет не так просто.
«Цена включает в себя сервис, так как в магазине покупатель может посмотреть технику, пообщаться с продавцом. На маркетплейсе ты покупаешь «кота в мешке», может прийти то, что не ожидаешь. Кто-то опасается покупать в онлайне. Сдать технику в магазин проще, чем решать вопрос через маркетплейс, когда продавец просто может отказаться от рассмотрения заявки на брак и так далее. Маркетплейсы устраивают различные акции, которые потом возмещают продавцам. Если продавец поставил что-то за тысячу рублей при себестоимости в 800 рублей, маркетплейс может продать за 700, а 100 рублей компенсировать продавцу. При этом в рамках маркетинговой компании маркетплейсы получают клиентов, которые приходят за техникой, например, а покупают сопутствующие товары», - рассказал собеседник НСН.
Рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России по итогам прошлого года вырос на 40%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty, передает «Радиоточка НСН».
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