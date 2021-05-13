Глава «Левада-центра» объявил итоги опроса россиян по возвращению смертной казни

По его словам, у обычных людей и чиновников разные мнения о том, за какие преступления может применяться высшая мера наказания.

«Представители власти предлагали восстановить смертную казнь за терроризм, за покушения на государственных деятелей и преднамеренные убийства. А большинство людей считает, что должна быть смертная казнь за серийные убийства, убийства несовершеннолетних и изнасилования», - пояснил Гудков.

При этом он высказал мнение, что введение смертной казни бессмысленно с точки зрения понижения преступности.

«Чувство мести никак не влияет на уровень преступности. Это варварская и архаичная реакция. Око за око – это чистая месть. Это характерно, прежде всего, для менее образованных групп населения, пожилых людей, а также ностальгирующих по советским и сталинским временам, когда жесткие меры наказания, по их мнению, сохраняли порядок и справедливость в стране. Это настроения консервативной и чувствующей себя чрезвычайно ущемленной несправедливостью части населения. А вот молодежь и более образованные слои - против введения смертной казни», - заключил собеседник НСН.