Глава «Левада-центра» объявил итоги опроса россиян по возвращению смертной казни
Глава социологического центра заявил НСН, что у чиновников и простых россиян разные мнения о том, за что должна быть смертная казнь.
Половина россиян поддерживает введение смертной казни, однако у чиновников и обычных людей разные представления о поводах для ее применения, заявил в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель «Левада-центра» (признан в России иноагентом – прим. НСН) Лев Гудков.
«По состоянию на 2020 год за смертную казнь выступали около 50% россиян, против - 40%, 10% затруднялись ответить на этот вопрос. То есть сохраняется небольшое преобладание тех, кто «за». При этом пик наблюдался в 2002 году, когда количество сторонников смертной казни достигло 73%. А вот к 2015 году эта цифра опустилась до 44%», - рассказал Гудков.
По его словам, у обычных людей и чиновников разные мнения о том, за какие преступления может применяться высшая мера наказания.
«Представители власти предлагали восстановить смертную казнь за терроризм, за покушения на государственных деятелей и преднамеренные убийства. А большинство людей считает, что должна быть смертная казнь за серийные убийства, убийства несовершеннолетних и изнасилования», - пояснил Гудков.
При этом он высказал мнение, что введение смертной казни бессмысленно с точки зрения понижения преступности.
«Чувство мести никак не влияет на уровень преступности. Это варварская и архаичная реакция. Око за око – это чистая месть. Это характерно, прежде всего, для менее образованных групп населения, пожилых людей, а также ностальгирующих по советским и сталинским временам, когда жесткие меры наказания, по их мнению, сохраняли порядок и справедливость в стране. Это настроения консервативной и чувствующей себя чрезвычайно ущемленной несправедливостью части населения. А вот молодежь и более образованные слои - против введения смертной казни», - заключил собеседник НСН.
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в одной из казанских школ. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, в больницах остаются 23 человека. Советский районный суд Казани в среду арестовал «казанского стрелка» на два месяца. Ему может грозить пожизненное заключение.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя массовое убийство в казанской школе, высказал мнение, что в России должна быть смертная казнь за убийства и терроризм. В свою очередь, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов после стрельбы в Казани заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь за убийство детей. А продюсер Максим Фадеев выступал за смертную казнь для убийц и маньяков. Кроме того, звучат идеи о смертной казни за коррупцию.
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