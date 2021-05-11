Миронов после стрельбы в Казани предложил вернуть смертную казнь за убийство детей

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов после стрельбы в гимназии Казани заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь за убийство детей.

Сегодня в гимназии Казани произошла стрельба, в результате которой по официальным данным погибли восемь человек – одна учительница и семь детей. Еще 20 человек были ранены. По словам главы республики Рустама Минниханова, стрельбу устроил 19-летний юноша, окончивший это учебное заведение четыре года назад.

«Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Потому что эти уже взрослые оболтусы… Он прекрасно знает, что он будет жить. Он будет сидеть в тюрьме», - сказал Миронов журналистам, комментируя трагедию в казанской гимназии.