Экс-глава МВД: участковый должен был навестить парня с оружием!
Анатолий Куликов в эфире НСН заявил, что и со стороны школы, и со стороны полиции должна вестись профилактика по предотвращению террористических действий.
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" предложил помимо криминального расследования теракта в казанской школе провести еще и административный анализ причин случившегося. По его словам, Министерству образования тоже нужно принять меры по профилактике подобных преступлений.
«Школа оказывает услуги по обучению, а воспитание на плечах родителей. Это правильно. Но и в школе должен быть психолог, и медсестра. В школе у моих внуков медестра приходит на работу только по средам. Если в остальное время кто-то поранится, кабинет закрыт. А учитель тоже не имеет права дать ребенку таблетку или пластырь. Так что Минобразованию тоже нужно думать с этой проблемой, а не только ЕГЭ заниматься. Повеили табличку и думают, что провели реформу! Правильно было, чтобы не только не только на криминальный предмет расследовать, а еще и с административной точки зрения», - заявил экс-министр МВД.
Собеседник НСН добавил, что регулярный контроль за владельцами оружия должны осуществлять и работники полиции.
«Как он мог получить оружие? Это будет основным предметом расследования Следственного комитета. Если это с помощью подкупа или коррупции, за это нужно беспощадно наказывать. У школ часто нет денег, чтобы платить ЧОПам. Невозможно, чтобы у каждой школы стояло спецподразделение спецназа. Это и неправильно. Самое основное – это профилактические меры. И в школе, и со стороны участкового. 18-летний парень приобрел оружие. Конечно, надо побывать у него дома, посмотреть, как он его хранит, побеседовать с ним, в том числе, на отвлеченные темы, проверить, все ли у него в порядке с головой», - уточнил Куликов.
О стрельбе в школе №175 в Казани стало известно во вторник утром, 11 мая. По последним данным, погибли семь школьников и двое взрослых, пострадали еще 20 человек. Глава Минпросвещения подписал рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах в российских регионах.
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