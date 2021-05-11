Экс-глава МВД: участковый должен был навестить парня с оружием!

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" предложил помимо криминального расследования теракта в казанской школе провести еще и административный анализ причин случившегося. По его словам, Министерству образования тоже нужно принять меры по профилактике подобных преступлений.

«Школа оказывает услуги по обучению, а воспитание на плечах родителей. Это правильно. Но и в школе должен быть психолог, и медсестра. В школе у моих внуков медестра приходит на работу только по средам. Если в остальное время кто-то поранится, кабинет закрыт. А учитель тоже не имеет права дать ребенку таблетку или пластырь. Так что Минобразованию тоже нужно думать с этой проблемой, а не только ЕГЭ заниматься. Повеили табличку и думают, что провели реформу! Правильно было, чтобы не только не только на криминальный предмет расследовать, а еще и с административной точки зрения», - заявил экс-министр МВД.