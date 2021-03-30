«Пора вводить высшую меру!» Взяток в России стало ещё больше

Число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года увеличилось на 11,8% (с 6,3 тысячи в прошлом году до 7,1 тысячи), сообщила Генпрокуратура РФ. В ведомстве отметили, что почти половина (3,5 тысячи) таких правонарушений связана со взяточничеством (рост по сравнению с январем-февралем 2020 года составил 21,1%). Размер взятки в каждом третьем случае не превышал 10 тысяч рублей. Россияне на мелком взяточничестве попадаются чаще всего в Башкортостане, Москве и Краснодарском крае. При этом порядка 30% преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере. В целом предварительный ущерб от таких действий оценивается в 65,3 миллиарда рублей.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов ранее в беседе с НСН предложил ужесточить наказание за большие взятки вплоть до смертной казни.

«Пришло время вводить должность специального прокурора при президенте, он должен набрать команду, никому не подчиняться кроме президента. Вся команда не должна ни от кого зависеть. И если есть политическая воля, то начать реальную борьбу. Посмотрите, что творится в Китае. За миллиардные взятки пора и у нас вводить высшую меру наказания», — сказал Куликов, предложив посмотреть «на борьбу с коррупцией не снизу, а сверху».

Между тем, на взятках нередко попадаются главы субъектов РФ, мздоимство – один из самых распространённых «грехов» среди них.

Около десяти лет назад на взятке погорел губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, который, по версии следствия, через подчинённого получил 40 млн рублей за предоставление земли в аренду под строительство гипермаркета. В 2015 году во взятке обвинили губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина: он вместе с другими чиновниками получил более 500 млн рублей за покровительство бизнесу.