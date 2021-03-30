«Пора вводить высшую меру!» Взяток в России стало ещё больше
НСН выясняла, кто в России попадается на крупных взятках, в чем хранят незаконно нажитые средства и что с этим делать.
Число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года увеличилось на 11,8% (с 6,3 тысячи в прошлом году до 7,1 тысячи), сообщила Генпрокуратура РФ. В ведомстве отметили, что почти половина (3,5 тысячи) таких правонарушений связана со взяточничеством (рост по сравнению с январем-февралем 2020 года составил 21,1%). Размер взятки в каждом третьем случае не превышал 10 тысяч рублей. Россияне на мелком взяточничестве попадаются чаще всего в Башкортостане, Москве и Краснодарском крае. При этом порядка 30% преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере. В целом предварительный ущерб от таких действий оценивается в 65,3 миллиарда рублей.
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов ранее в беседе с НСН предложил ужесточить наказание за большие взятки вплоть до смертной казни.
«Пришло время вводить должность специального прокурора при президенте, он должен набрать команду, никому не подчиняться кроме президента. Вся команда не должна ни от кого зависеть. И если есть политическая воля, то начать реальную борьбу. Посмотрите, что творится в Китае. За миллиардные взятки пора и у нас вводить высшую меру наказания», — сказал Куликов, предложив посмотреть «на борьбу с коррупцией не снизу, а сверху».
Между тем, на взятках нередко попадаются главы субъектов РФ, мздоимство – один из самых распространённых «грехов» среди них.
Около десяти лет назад на взятке погорел губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, который, по версии следствия, через подчинённого получил 40 млн рублей за предоставление земли в аренду под строительство гипермаркета. В 2015 году во взятке обвинили губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина: он вместе с другими чиновниками получил более 500 млн рублей за покровительство бизнесу.
Спустя ещё год за взятки в обмен на покровительство в вырубке леса судили губернатора Кировской области Никиту Белых. А в 2017 году на взятках поймали сразу трёх губернаторов: главу Удмуртии Александра Соловьева, главу Челябинской области Михаила Юревича (сумел скрыться от российского правосудия) и главу республики Марий Эл Леонида Маркелова.
Последним на данный момент громким делом стал арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который 21 марта был задержан по подозрению в получении более 30 миллионов рублей от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля в обмен на преимущества при заключении госконтрактов и закупках.
Первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказал в беседе с НСН, что часто главы российских регионов не умеют использовать незаконно нажитые доходы — чаще всего они хранят их в люксовых часах или попросту в купюрах.
«Часы как предмет взятки много места не занимают, а их истинную цену знают не все. Выявленные средства губернаторов говорят о том, что у губернаторов нет возможностей или бизнес-навыков использовать полученные незаконные доходы, а они в этом случае уже признаны судом таковыми, куда-то эти деньги приспособить. Они просто лежат мёртвым грузом и хранятся до очередного обыска. Вот они и овеществляют эти неблаговидные доходы в дорогих часах или ювелирных изделиях, а в основном — просто в купюрах», — рассказал бывший прокурор.
Часы фигурировали в уголовном деле экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет тюрьмы за коррупцию. У него была изъята целая коллекция дорогостоящих часов.
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