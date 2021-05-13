Казнить и охранять. Трагедия в Казани заставила задуматься о безопасности
После массового убийства в Казани российские власти решили переписать законы. Эксперты рассказали, что думают о новых запретительных инициативах.
Смертную казнь в России необходимо ввести для осужденных за такие преступления, как терроризм и убийство. Об этом заявил «Комсомольской правде» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко после стрельбы в казанской школе, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев.
Ранее на фоне трагедии в Казани с идеей ввести смертную казнь за убийство детей выступил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его мнению, только при таком условии «взрослые оболтусы» будут думать, прежде чем «брать в руки оружие и идти убивать своих одноклассников». Сейчас же они понимают, что «сядут в тюрьму, но будут жить».
Кроме того, в ближайшее время, как пишут «Известия», партия Сергея Миронова намерена обратиться к правительству с предложением о привлечении к охране школ по всей стране Росгвардии. Представители других фракций в Госдуме совершенно согласны, что безопасность учебных заведений должна находиться в руках профессионалов. Инициативу поддерживают и в Совете Федерации, предлагая провести комплексные реформы в этом направлении.
Вместе с тем в качестве конкретной законодательной инициативы уже оформлены предложения по ужесточению административной ответственности в сфере оборота оружия. Поправки разработаны комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым и уже направлены в правительство, сообщает ТАСС.
Депутаты дополнили статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ специальными нормами, которые устанавливают более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия. Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия предлагается увеличить с двух месяцев до одного года. Административную ответственность хотят ввести за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны, говорится в законопроекте.
Также депутаты предложили дополнить КоАП ответственностью за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия.
Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев высказался против ужесточения оборота оружия. По его мнению, эта сфера и так сильно зарегламентирована. При этом он согласен с тем, что школы в стране плохо защищены от нападений.
«Вместо того, чтобы сначала разобраться в ситуации, они сразу же требуют ужесточения оборота оружия. А ведь он у нас уже и так избыточно зарегулирован. Другой вопрос – у нас учет существует ради учета. Частично он свои функции, конечно, выполняет. Он отсекает тех, кто не может пройти процедуры. Вопрос в том, что у нас учебные заведения никак не защищены. Охрана ничего не может сделать. Даже если посадят там по одному бойцу Росгвардии, толку никакого не будет», - заявил Шмелев в беседе с НСН.
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов считает, что регулярный контроль за владельцами оружия должны вести в том числе участковые.
«Самое основное – это профилактические меры. И в школе, и со стороны участкового. 18-летний парень приобрел оружие. Конечно, надо побывать у него дома, посмотреть, как он его хранит, побеседовать с ним, в том числе, на отвлеченные темы, проверить, все ли у него в порядке с головой», - заявил Куликов.
Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев также полагает, что одними запретами решить ситуацию не получится.
«Все принимаемые государством меры для пресечения таких вопиющих случаев достаточны. Запретами этот вопрос не закроешь. Этого можно достичь изменением условий жизни для человека и в целом в стране. Потому что всегда есть причины, по которым человек "слетел с катушек"», - считает Киселев.
Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек – семеро детей и два учителя, еще 23 человека ранены. По факту стрельбы возбуждено дело о массовом убийстве. Дело расследует центральный аппарат СК.
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