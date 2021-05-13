Казнить и охранять. Трагедия в Казани заставила задуматься о безопасности

Вместе с тем в качестве конкретной законодательной инициативы уже оформлены предложения по ужесточению административной ответственности в сфере оборота оружия. Поправки разработаны комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым и уже направлены в правительство, сообщает ТАСС.

Депутаты дополнили статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ специальными нормами, которые устанавливают более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия. Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия предлагается увеличить с двух месяцев до одного года. Административную ответственность хотят ввести за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны, говорится в законопроекте.

Также депутаты предложили дополнить КоАП ответственностью за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия.

Экс-председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев высказался против ужесточения оборота оружия. По его мнению, эта сфера и так сильно зарегламентирована. При этом он согласен с тем, что школы в стране плохо защищены от нападений.

«Вместо того, чтобы сначала разобраться в ситуации, они сразу же требуют ужесточения оборота оружия. А ведь он у нас уже и так избыточно зарегулирован. Другой вопрос – у нас учет существует ради учета. Частично он свои функции, конечно, выполняет. Он отсекает тех, кто не может пройти процедуры. Вопрос в том, что у нас учебные заведения никак не защищены. Охрана ничего не может сделать. Даже если посадят там по одному бойцу Росгвардии, толку никакого не будет», - заявил Шмелев в беседе с НСН.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов считает, что регулярный контроль за владельцами оружия должны вести в том числе участковые.