Полизавший лед Байкала Шаман не пострадает, но сама провокационная акция не красит исполнителя, а между тем озеро нуждается в реальной защите, заявила НСН эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина.

Певец Шаман (Ярослав Дронов) попробовал замерзшее озеро Байкал на вкус. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». В нем исполнитель полизал лед, отметив, что Байкал отличается приятным вкусом. В комментарии к ролику Дронов отметил, что видео предназначено для аудитории 18+.

«Лизать Байкал - негигиенично, непрактично и неэтично. В плане физического здоровья с Шаманом ничего не случится. Он же не лизал лед там, где очистные стоки находятся, или след от машины. Но Шаман не подумал, что язык можно приморозить. И для Байкала это не совсем приятно. Главное в этой ситуации, что он Байкал оскорбил этим. Ты батюшке Байкалу поклониться должен, попросить у него прощения за то, что ты сделал. Шаман для морального здоровья себе хуже сделал», - считает Аликина.