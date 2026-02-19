Лизать - не помогать: Эколог призвала Шамана попросить прощения у «батюшки Байкала»
Здоровью певца ничего не угрожает после лизания льда на озере, но для Байкала и его защитников это оскорбительно, заявила НСН эколог Любовь Аликина.
Полизавший лед Байкала Шаман не пострадает, но сама провокационная акция не красит исполнителя, а между тем озеро нуждается в реальной защите, заявила НСН эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина.
Певец Шаман (Ярослав Дронов) попробовал замерзшее озеро Байкал на вкус. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». В нем исполнитель полизал лед, отметив, что Байкал отличается приятным вкусом. В комментарии к ролику Дронов отметил, что видео предназначено для аудитории 18+.
«Лизать Байкал - негигиенично, непрактично и неэтично. В плане физического здоровья с Шаманом ничего не случится. Он же не лизал лед там, где очистные стоки находятся, или след от машины. Но Шаман не подумал, что язык можно приморозить. И для Байкала это не совсем приятно. Главное в этой ситуации, что он Байкал оскорбил этим. Ты батюшке Байкалу поклониться должен, попросить у него прощения за то, что ты сделал. Шаман для морального здоровья себе хуже сделал», - считает Аликина.
По мнению эколога, певец мог был вместо провокационных акций сделать что-то более важное для защиты Байкала.
«С экологией у Байкала есть проблемы, порой очень большие. Я сейчас тоже нахожусь там в общественном рейде. Лед чистый, если пройти подальше от берега. Но проблемы с 1 марта еще больше усугубятся. Лучше бы Дронов как раз решал проблемы защиты Байкала, экологии, вырубки лесов и частной собственности на берегах», - считает эколог.
Ранее Любовь Аликина объяснила НСН об опасности «сплошных рубок» Байкала.
