Глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков, в свою очередь, добавил, что без выстраивания целостной системы экстренной медицинской помощи любые изменения останутся формальными и не повлияют на реальную ситуацию.

«Ничего хорошего всё равно не получится. Если что‑то менять, то это должно быть системно. Системы нет, поэтому и поменять ничего не получится. У нас системы экстренной медицинской помощи просто не существует. Всё будет хорошо только на бумаге. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Экстренные "скорые" должны приезжать к пациенту за 10 минут, а других и быть не должно. Тогда в оптимальных условиях бригада сможет доезжать и за пять минут», — добавил Беляков.

Ранее Беляков в разговоре с НСН указал на отсутствие медицинской системы в стране, в связи с чем уровень образования падает, а программы поддержки медиков не работают.

