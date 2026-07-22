Километры до здоровья: Новые нормы доступности скорой помощи не встретили поддержки
Никакие изменения в работе скорой помощи не должны приводить к увеличению времени приезда фельдшеров, поскольку это напрямую влияет на здоровье и жизнь пациентов, сказал НСН Александр Саверский.
Глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил НСН, что вопросы доступности и скорости реагирования бригад скорой помощи — исключительная зона ответственности Минздрава, а при расчёте нормативов нужно учитывать реальную дорожную ситуацию и нагрузку на службы.
Минстрой скорректировал нормы доступности станций скорой помощи, отмечает «Коммерсант». В новой версии градостроительных норм Минстрой смягчил требования к расположению и транспортной доступности станций скорой медицинской помощи для пациентов. В частности, предложено ориентироваться не на предельное время прибытия бригады по вызову, а на максимальный километраж пути, который ей придется проделать. Саверский выступил с критикой попыток связать регулирование работы скорой помощи с компетенциями Минстроя.
«Нормативы доступности станций скорой помощи устанавливает не Минстрой. Если бы он устанавливал, то, наверное, всё было бы плохо. Мы должны учитывать не только готовность бригад, но и загруженность, и качество дорог. Не понимаю, при чём тут Минстрой: это дело Минздрава. Время доезда скорой помощи — около 20 минут. Это средняя величина, но она должна соблюдаться на каждой территории. Никакие медицинские организации не должны подчиняться Минстрою: они руководствуются приказами Минздрава. Суды будут руководствоваться тем же, если пациенты станут обращаться из‑за связанных с этим рисков. В любом случае это решение не должно ухудшать время доезда "скорой" до пациента», — сказал собеседник НСН.
Глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков, в свою очередь, добавил, что без выстраивания целостной системы экстренной медицинской помощи любые изменения останутся формальными и не повлияют на реальную ситуацию.
«Ничего хорошего всё равно не получится. Если что‑то менять, то это должно быть системно. Системы нет, поэтому и поменять ничего не получится. У нас системы экстренной медицинской помощи просто не существует. Всё будет хорошо только на бумаге. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Экстренные "скорые" должны приезжать к пациенту за 10 минут, а других и быть не должно. Тогда в оптимальных условиях бригада сможет доезжать и за пять минут», — добавил Беляков.
Ранее Беляков в разговоре с НСН указал на отсутствие медицинской системы в стране, в связи с чем уровень образования падает, а программы поддержки медиков не работают.
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