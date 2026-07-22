Популярность в России книг Анны Джейн связана с их темами и «мифологизацией» образа покинувшей нас писательницы, объяснила в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

В минувшие выходные в Москве прошел фестиваль, посвященный Анне Джейн (настоящее имя Анна Потапкина), на котором объявили об экранизации ее книг «Восхитительная ведьма» и «Поклонник». Писательница скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет. Писарева раскрыла феномен Джейн.