Миф и «молодые взрослые»: Как Анна Джейн стала писательницей-феноменом
Романы Джейн позволяют перенестись из серых будней в романтическую реальность и имеют низкий «порог входа», сказала в эфире НСН Екатерина Писарева.
Популярность в России книг Анны Джейн связана с их темами и «мифологизацией» образа покинувшей нас писательницы, объяснила в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
В минувшие выходные в Москве прошел фестиваль, посвященный Анне Джейн (настоящее имя Анна Потапкина), на котором объявили об экранизации ее книг «Восхитительная ведьма» и «Поклонник». Писательница скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет. Писарева раскрыла феномен Джейн.
«Книги Анны Джейн были популярны и при ее жизни. Трагический уход в столь молодом возрасте ошарашил поклонников и позволил им мифологизировать ее образ. Феномен писательницы, с одной стороны, удивителен, с другой, вполне объясним. В числе факторов успеха и псевдоним, работающий на подсознание и ассоциации с "Джейн Эйр". Она работала на "молодых взрослых" – в очень популярном сегменте young adult, где пригодилось и ее филологическое, и психологическое образование. Темы, которые она затрагивала в своих книгах, всегда донельзя актуальны – первая любовь, переживания, проблемы самоидентификации, испытания дружбы и привязанностей. Анна Джейн вовлекала читателя эмоционально, заставляя переживать с героями весь спектр чувств. "Порог входа" в ее книги был низкий, а вовлечение максимальное – ее искренние и бесхитростные герои западали в сердце, а динамичные сюжеты держали читателя в напряжении. Кроме того, нередко Анна Джейн использовала знакомые литературные тропы, такие как "опасные связи", "запретная любовь", "любовный треугольник", "от ненависти до любви" и т.п.», - объяснила она.
В 2026 году фильм «Твое сердце будет разбито» по мотивам одноименной книги Джейн заработал в прокате более 930 млн рублей. Писарева считает, что экранизации только увеличат число поклонников ее творчества.
«Благодаря экранизациям поклонников у книг Анны Джейн прибавится – и цифры от проката тому подтверждение. Ее книги интересны разной аудитории - это и недавние школьники, и студенты, и выросшие взрослые с семьями и детьми, но желающие снова окунуться в любовные перипетии и обнаженные чувства юных сердец. Романы Анны Джейн позволяют любому читателю перенестись из серых будней в романтическую реальность. Думаю, это эскапизм в чистом виде – столь желанный и необходимый», - заключила собеседница НСН.
По данным Российской книжной палаты, Анна Джейн является самой издаваемой писательницей России в 2023-2025 гг. В «Литрес» сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в первом полугодии 2026 года Джейн стала самым популярным автором любовных романов.
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