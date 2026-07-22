Число погибших при атаке БПЛА на Кубани выросло до двух человек

Непосредственно при атаке на предприятии в Армавире погиб охранник. Второй жертвой стала девушка, получившая ранения при ударе по складскому комплексу в Краснодаре. По словам Кондратьева, она скончалась в больнице.

«Ещё трое пострадавших остаются в медучреждениях, шестерым оказана амбулаторная помощь», — добавил глава Кубани.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что ночью 22 июля были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

