«Не для того хранили!»: Экологи защитили российские заповедники от Госдумы

Комитет Госдумы по экологии ранее рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), пишет «Коммерсант». Это сделает возможным строительство там железных дорог, трасс, АЭС и других «объектов федерального значения». Пукалов отметил, что

«Риски злоупотреблений при широком толковании и заинтересованности отдельных лиц или ведомств крайне высоки. Нигде в мире нет строгого понятия "заповедник", где абсолютно ничего нельзя делать, кроме проведения научных исследований. За 40 лет, которые я занимаюсь охраной окружающей среды, было множество нападок на заповедную систему. Это наше достояние! По моему мнению, к нашим заповедникам нужно относиться крайне бережно. Если речь идет о каком-то изменении статуса, то это решение должно приниматься главой государства. Нельзя просто взять и прописать в законе вдруг возникшую государственную важность, чтобы проложить через уникальную территорию заповедника дорогу федерального значения. Не для того мы хранили эти жемчужины природы столько десятков, а то и сотен лет», — сказал собеседник НСН.

Ранее эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина заявила НСН, что сегодня большая часть Байкала расхватана немногочисленными предпринимателями, которые займутся «сплошными рубками» в своих интересах, прикрываясь защитой от вредителей и болезней.

