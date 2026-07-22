Володин: Настоящая политическая оппозиция находится в Госдуме

В ходе обсуждения законопроектов об ограничениях для релокантов он указал, что оппозиционные партии в России представлены в парламенте.

По его словам, это, возможно, «меньшая часть общества», однако и у неё есть возможность «через депутатов доводить свою позицию, влиять на власть и управлять государством».

«А те, кто кормится с рук иностранных государств... они не являются никакой оппозицией... От них исходят злоба, ненависть. Пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной», — заключил спикер.

Ранее Володин заявил, что политизация топливной темы и демагогия вокруг неё недопустимы и выглядят как происки недругов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

