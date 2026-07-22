Володин: Настоящая политическая оппозиция находится в Госдуме
Уехавшие из России за рубеж и вредящие стране лица — это не оппозиция, а предатели и преступники. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе обсуждения законопроектов об ограничениях для релокантов он указал, что оппозиционные партии в России представлены в парламенте.
По его словам, это, возможно, «меньшая часть общества», однако и у неё есть возможность «через депутатов доводить свою позицию, влиять на власть и управлять государством».
«А те, кто кормится с рук иностранных государств... они не являются никакой оппозицией... От них исходят злоба, ненависть. Пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной», — заключил спикер.
Ранее Володин заявил, что политизация топливной темы и демагогия вокруг неё недопустимы и выглядят как происки недругов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кинокритик Шнейдеров предрек короткий интерес к ИИ-«Одиссее» Маска
- Путин назвал временными создаваемые трудности на топливном рынке РФ
- Аналитики отказались считать нейросети причиной «конца цивилизации»
- Володин: Настоящая политическая оппозиция находится в Госдуме
- Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов
- Лес рубят — дела заводят: Депутаты встрепенулись из-за сплошных рубок на Байкале
- Путин: Федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом
- Путин: ВВП России за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,2%
- Забастовки не помогут: Как армянским рыбакам угодить Россельхознадзору
- ЦБ против: Как недвижимость утратила статус инвестиционного инструмента