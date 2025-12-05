Бизнес против природы: Эколог объяснила опасность «сплошных рубок» Байкала
Горельники десятилетней давности, которые якобы предлагается уничтожить при «сплошных рубках», уже не представляет опасности — вредителей там уже нет, а лес постепенно возрождается, сказала НСН Любовь Аликина.
Сегодня большая часть Байкала расхватана немногочисленными предпринимателями, которые займутся «сплошными рубками» в своих интересах, прикрываясь защитой от вредителей и болезней. Об этом НСН заявила эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина.
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять во втором чтении законопроект, разрешающий «сплошные рубки» погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала, сообщило издание «Коммерсантъ». Аликина объяснила, чем опасны такие «сплошные рубки».
«Под Байкалом понимается не только само озеро, но и целый природный комплекс поблизости, включая леса, горы, реки. Если вырубить леса, объем поступающей в Байкал воды уменьшится. Коррупционная составляющая этого законопроекта налицо. Якобы под “сплошными рубками” подразумеваются горельники 2015 года — в основном это труднодоступные места, горы. Их хотят убрать якобы потому, что это рассадники вредителей и болезней. Но прошло десять лет, этот лес уже мертвый, короед уже давно улетел. Причем постепенно лес восстанавливается, в некоторых местах он уже выше меня ростом. Я была в этой зоне, и меня поразило то, что там есть хорошая дорога, то есть пожарная техника вполне могла туда проехать, и сейчас на законных основаниях эту дорогу будут расширять. Многие объекты находятся в частной собственности. Например, бывший лесничий национального парка получил в 2009 году по договору наследования в собственность 3000 квадратных метров и ключи от находящихся на них строений. С новым владельцем участка, ООО “Озеро Байкал”, судилось Росимущество, но проиграло суд», — сказала Аликина.
Собеседница НСН добавила, что особенно сильно страдают от вырубки кедровые леса.
«У кедров маленькая корневая система. При “сплошной рубке” очень много упавшего кедра. Меняется климат, уходит вечная мерзлота, которая необходима для кедрачей. С другой стороны, насекомые и болезни были в Прибайкальском районе, в буферной экологической зоне Байкала. Там вырубили практически все. Кроме того, по склонам лежат огромные деревья, потому что их уже не держит сплошная стена. Что касается сгоревших деревьев, они уже становятся почвогрунтом, они трухлявые, не надо их рубить. Если туда сейчас зайдет техника, пострадает здоровая часть рядом с этими горельниками. Все это увидели прокуроры и лесники, но ничего сделать не смогли, сославшись на то, что это арендная база. Дали срок три месяца на то, чтобы эти деревья убрали, но никто ничего не убрал и людям на дрова не отдал. Никто ни за что не отвечает, и из-за этого столько проблем. “Сплошные рубки” — это прибыльный бизнес, работающий в интересах очень малой группы лиц», — подчеркнула она.
По мнению эколога, деятельности предпринимателей помогает глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Очень напрягает активная деятельность Цыденова. Он подписал столько соглашений, что всю территорию Байкала отправил под раздачу вместе с полезными ископаемыми и вкусной целебной водой. Сегодня здесь работают археологи, была стоянка палеолита. Установлено, что на месте апатитовых месторождений было неолитовое стойбище. Там столько охранных грамот, которые никому не интересны. Есть информация, что Цыденов нашел какого-то олигарха, у которого очень много власти и который приказал принять этот закон. Вот его вчера и протащили в рекордно короткие сроки. Пришли за водой, частной собственностью и древесиной, а на все остальное наплевать. Ради геополитических интересов и партнерских отношений с Китаем мы отдали даже уникальные, краснокнижные места», — заявила собеседница НСН.
В заключение Аликина заявила, что деятельность общественных деятелей не прошла даром — сложившейся ситуацией заинтересовался генпрокурор России.
«Выигрывать суды нам порой удается, хотя это и нелегко. Но мы идем на это и будем и дальше защищать Байкал. Как раз сейчас пишу письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы он наложил вето, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, генпрокурору России Александру Гуцану и премьер-министру Михаилу Мишустину. Важно понимать, что законы о защите озера Байкал приводят в действие нормативно-правовые акты. Нормативно-правовым актом является только постановление, но никак не распоряжение. Но с 1999 года не было ни одного постановления, которое ввело бы в действие соответствующий федеральный закон, фактически он висит в воздухе. Распоряжение же фактически можно отменить. Позитивные новости есть — от нового генпрокурора мне позвонили 5 ноября. Со мной почти два часа разговаривала сотрудница Управления по соблюдению законодательства и охране природы. Генпрокурор заинтересовался и Ошурковским месторождением, и водоохранной зоной. Я изучаю законодательство для того, чтобы прогнать предпринимателей с Байкала. У чиновников сияют глаза, когда они говорят о том, что к нам приедут пять миллионов туристов. Не надо столько туристов Байкалу. Его надо закрыть, лечить, мониторить и допустить сюда ученых», — подытожила она.
Ранее депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов заявил, что озеро Байкал — это огромный запас природных ископаемых и полезных ресурсов, который необходимо сохранять, а не развивать, чтобы уничтожить. Правильное решение должен принять президент России, которому поможет честное мнение ученых. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
