Сегодня большая часть Байкала расхватана немногочисленными предпринимателями, которые займутся «сплошными рубками» в своих интересах, прикрываясь защитой от вредителей и болезней. Об этом НСН заявила эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина.

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять во втором чтении законопроект, разрешающий «сплошные рубки» погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала, сообщило издание «Коммерсантъ». Аликина объяснила, чем опасны такие «сплошные рубки».

«Под Байкалом понимается не только само озеро, но и целый природный комплекс поблизости, включая леса, горы, реки. Если вырубить леса, объем поступающей в Байкал воды уменьшится. Коррупционная составляющая этого законопроекта налицо. Якобы под “сплошными рубками” подразумеваются горельники 2015 года — в основном это труднодоступные места, горы. Их хотят убрать якобы потому, что это рассадники вредителей и болезней. Но прошло десять лет, этот лес уже мертвый, короед уже давно улетел. Причем постепенно лес восстанавливается, в некоторых местах он уже выше меня ростом. Я была в этой зоне, и меня поразило то, что там есть хорошая дорога, то есть пожарная техника вполне могла туда проехать, и сейчас на законных основаниях эту дорогу будут расширять. Многие объекты находятся в частной собственности. Например, бывший лесничий национального парка получил в 2009 году по договору наследования в собственность 3000 квадратных метров и ключи от находящихся на них строений. С новым владельцем участка, ООО “Озеро Байкал”, судилось Росимущество, но проиграло суд», — сказала Аликина.