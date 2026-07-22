Несмотря на то, что проект «Одиссея» Илона Маска будет полностью сгенерированным с помощью нейросетей, ему обеспечено внимание зрителя благодаря участию в нем самой фигуры миллиардера, а также брошенному вызову уже вышедшей на экраны «Одиссее» Кристофера Нолана, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Миллиардер Илон Маск решил создать фильм по «Одиссее» Гомера при помощи искусственного интеллекта (ИИ), приложив к публикации в соцсети Х созданную на базе Grok Imagine сцену из будущей картины. Бизнесмен пообещал, что сделает полнометражный фильм до конца этого года. По словам Маска, его «Одиссея» будет исторически точной и будет соответствовать произведениям Гомера. Ранее он раскритиковал проект Нолана из-за выбора чернокожей Лупиты Нионго на роль Елены Троянской.

«Любопытство к проекту будет огромное, оно связано с тем, что свою «Одиссею» Маск намерен создать в пику Нолану. И за этим фильмом стоит персона Маска. Зритель будет сравнивать сгенерированное и обычное кино, сгенерированных и реальных актёров. Поэтому колоссальный всплеск интереса возникнет, но не продержится долго. Тем не менее, это очень любопытная идея, и Маск классный парень, не боящийся экспериментов. Он экспериментирует со всем, очень забавно, что его сфера интересов распространилась и на кино», - считает Шнейдеров.