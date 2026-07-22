Пожалуемся на русофобов: Как МИД отреагирует на унижение дипломатов в Молдавии
Россия заявит о нарушении Венской конвенции и может подать протест, заявил НСН Василий Корчмарь.
Отвечать на русофобские провокации ниже достоинства больших государств, поэтому РФ не будет обращаться с дипломатами Молдавии неподобающим образом, но подаст протест, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Посол Молдавии вызван в российский МИД. Ему заявлен решительный протест из-за инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в стране, сообщили в дипломатическом ведомстве. В сообщении говорится, что молдавские полицейские применяли к сотрудникам российского посольства силу и угрожали задержанием. Это является грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, заключили в МИД РФ. Корчмарь напомнил, что такая практика стала нормой для недружественных стран.
«Подобное наблюдается очень редко, но популяризируется в странах-противниках России. Они основаны на стремлении показать себя фаворитом в информационно-пропагандистской кампании против России, вылепить из себя главного поборника западной политики. То, что случилось в Молдавии не вяжется не только с Венской конвенцией, но даже с человеческими понятиями. Я уж не говорю, что это грубая провокация и злоба в отношении всего российского. Это демонстрация того, что они находятся на острие русофобии», — объяснил он.
Корчмарь добавил, как отреагирует МИД РФ.
«Мы можем, конечно, заявить о протесте и сказать, что это нарушение Венской конвенции. С другой стороны, иногда появляется ощущение, что нужно ответить подобным же образом. Но мы этого не делаем, потому что мы соблюдаем все соглашения, конвенции, которые подписаны были в свое время Советским Союзом, а отвечать на провокации или ответные меры на такие вот случаи, это уже ниже достоинства большого государства. Мы не будем так делать», — подчеркнул он.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов объяснил НСН, с чем связана возможная замена посла РФ в Лондоне.
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