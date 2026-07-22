Отвечать на русофобские провокации ниже достоинства больших государств, поэтому РФ не будет обращаться с дипломатами Молдавии неподобающим образом, но подаст протест, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Посол Молдавии вызван в российский МИД. Ему заявлен решительный протест из-за инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в стране, сообщили в дипломатическом ведомстве. В сообщении говорится, что молдавские полицейские применяли к сотрудникам российского посольства силу и угрожали задержанием. Это является грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, заключили в МИД РФ. Корчмарь напомнил, что такая практика стала нормой для недружественных стран.