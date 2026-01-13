Пойдут лесом: В Госдуме не верят в спасение российских заповедников
Дмитрий Кобылкин и Анатолий Грешневиков заявили НСН, что законопроект об изъятиях земель особо охраняемых природных нанесет удар всей экосистеме страны.
Законопроект об изъятиях земель особо охраняемых природных территорий будет принят «под давлением», несмотря на опасения ученых и депутатов из комитета экологии, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.
89 российских учёных, в том числе академики РАН, экологи и директора заповедников, обратились с открытым письмом к депутатам Госдумы по поводу законопроекта об изъятиях земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Они предупредили о колоссальном вреде природным комплексам. Комитет Госдумы по экологии ранее рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), пишет «Коммерсант». Это сделает возможным строительство там железных дорог, трасс, АЭС и других «объектов федерального значения». Грешневиков опроверг информацию о рекомендации законопроекта.
«С законопроектом ознакомлен, я в шоке, это второй шок после рассмотрения законопроекта о сплошных рубках на Байкале. Это уже второй удар по экосистеме нашей страны, страшный законопроект. Россия всегда отличалась от других стран тем, что создание заповедных территорий было важным достижением. Это затронет всех птиц и зверей, закон нанесет колоссальный вред, ученых никто не послушает. Комитет получил законопроект, но никаких рекомендаций дано не было. Мы категорически против этого законопроекта, но под давлением правительства, думаю, будут уступки, ожидания самые плохие. Сегодня активно наступают на леса, водоемы, а теперь и заповедники. Это добьет всю экосистему страны. Это не только проблема исчезновения редких видов, все это будет влиять на проблемы с водой, на почву, что непосредственно влияет на население. Я предлагаю конкретно определять, в каком регионе, на какой территории нужно построить дорогу, мост, объект, станцию, использовать конкретный участок. Должна быть отдельная поправка, а не так, что везде разрешено», - рассказал он.
Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин пообещал, что будет проведено широкое обсуждение этой темы.
«На текущий момент законопроект об изменении границ ООПТ не обсуждался на заседании Комитета Госдумы по экологии, и никаких решений или рекомендаций относительно данной инициативы принято не было. На период весенней сессии запланировано широкое обсуждение не только данного законопроекта, а в целом стратегии развития особо охраняемых природных территорий, без понимания которой любые решения выглядят преждевременными. Что касается сути поднятых учеными вопросов, то мы разделяем их обеспокоенность. Риски нарушения устойчивости экосистем есть всегда, именно поэтому нужна широкая дискуссия о реализации любых инициатив в данной сфере. Заповедные территории - не просто изъятые из оборота участки, это гаранты устойчивости экосистем и сохранения биоразнообразия. Там, где равновесие нарушено, мы наблюдаем опустынивание территорий, потерю отдельных видов животных и растений и другие негативные последствия», - добавил собеседник НСН.
Российские заповедники — достояние страны, к ним нужно бережно относиться, а не прокладывать через их территории дороги, заявил НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
