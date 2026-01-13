Законопроект об изъятиях земель особо охраняемых природных территорий будет принят «под давлением», несмотря на опасения ученых и депутатов из комитета экологии, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

89 российских учёных, в том числе академики РАН, экологи и директора заповедников, обратились с открытым письмом к депутатам Госдумы по поводу законопроекта об изъятиях земель особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Они предупредили о колоссальном вреде природным комплексам. Комитет Госдумы по экологии ранее рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), пишет «Коммерсант». Это сделает возможным строительство там железных дорог, трасс, АЭС и других «объектов федерального значения». Грешневиков опроверг информацию о рекомендации законопроекта.