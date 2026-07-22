Аналитики отказались считать нейросети причиной «конца цивилизации»
Вадим Засько и Алексей Захаров рассказали НСН, что распространение ИИ вызовет постепенную трансформацию труда человека и адаптацию налоговой системы, поэтому к «концу цивилизации» не приведет.
Появление новых технологий всегда было частью развития человечества, однако концепцию государственного устройства не меняло, и уже сейчас в России можно наблюдать постепенную адаптацию к новым условиям, вызванным технологической эрой, объяснил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
Развитие искусственного интеллекта может послужить причиной «конца цивилизации» не из-за роботов-убийц или бунта умных машин, а из-за снижения поступлений от подоходного налога в бюджеты государств, пишет Bloomberg. В материале отмечается, что нейросети уже сегодня угрожают исчезновением целых категорий офисных сотрудников по всему миру. К дефициту налоговых поступлений добавятся возросшие затраты: на пособия, переобучение потерявших работу и обеспечение порядка.
По мнению Засько, прогресс сопровождал человечество на всем пути развития, и государственное устройство всегда адаптировалось к изменениям, поэтому ИИ не станет апокалиптическим инструментом, однако приведет к перестройке экономики.
«Выводы, содержащиеся в материале Bloomberg, достаточно любопытны, но отнюдь не оригинальны. Более того, они оторваны не только от экономической подоплеки общественного договора общества и государства, но и от социальной. Вся история развития человечества сопряжена с развитием технологий, упрощающих, а порой и заменяющих труд человека. Но отменяло ли это общую концепцию государственного устройства, базирующуюся на концепции: налоги в обмен на государственные услуги? И текущий этап технологического развития, опирающийся на инструменты цифровых технологий, будет переформатировать занятость людей из традиционных направлений в новые. В частности, в направления креативной, досуговой и сервисной индустрий. Сама природа человека на генетическом уровне обеспечивает его тягу к самореализации и занятости, пусть и в сферах, не связанных с классическим восприятием трудовой деятельности. А это значит, что человек всегда будет занят тем или иным трудом, формирующим и его и общество в целом как элемент развития человеческой цивилизации, что собственно и означает ее сохранение», — отметил собеседник НСН.
Он указал на уже зарождающуюся модернизацию налоговой системы в соответствии с изменениями социально-экономических условий.
«Я не вижу никакой проблематики по той причине, что трансформация занятости населения будет вызывать и соответствующую трансформацию в налоговой системе. Будет происходит переток налогового потенциала зарплатных налогов в систему косвенного налогообложения (налог с продаж, НДС, акцизы), обеспечивающих налоговые доходы бюджета вне зависимости от уровня роботизации цивилизации, так как в любом случае человек будет выступать потребителем, а также в систему корректировки имущественных налогов. Уже сегодня в России мы видим корректировку системы налогообложения транснациональных цифровых корпораций, равно как и субъектов платформенной экономики, в частности маркетплейсов. И в этой связи не стоит опасаться проникновения в нашу жизнь искусственного интеллекта, в том числе и сточки зрения формирования рисков налоговых доходов государства. Речь может скорее идти об интенсивности реагирования государства на изменение структуры экономики в целях оперативного реагирования и корректировки налоговой системы», — пояснил Засько.
Аналогичного мнение придерживается и основатель портала SuperJob Алексей Захаров. В беседе с НСН он подчеркнул, что государство будет регулировать налоговые поступления в соответствии с изменениями.
«Конца цивилизации из-за дефицита налогов не произойдет, так как государство все регулирует. Если поступает меньше налогов от НДФЛ, значит, корпорации получают более высокую прибыль. Государство ее заберет себе, то есть баланс будет соблюден. Тут скорее с помощью нейросетей часть людей начнет больше зарабатывать, соответственно, попадет в планку прогрессивной шкалы налогообложения, которая платит больше. Это гибкая система. Если государство начинает чего-то недополучать, оно подкручивает налоговое законодательство. Это можно делать хоть каждый день при необходимости. Нельзя серьезно обсуждать подобные вещи», — поделился мнением Захаров.
Ранее председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", президент ГК InfoWatch Наталья Касперская сообщала НСН, что сегодня искусственный интеллект повышает производительность труда всего на 1%. При этом стоит это дороже оплаты труда обычных сотрудников.
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