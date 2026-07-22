Появление новых технологий всегда было частью развития человечества, однако концепцию государственного устройства не меняло, и уже сейчас в России можно наблюдать постепенную адаптацию к новым условиям, вызванным технологической эрой, объяснил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.

Развитие искусственного интеллекта может послужить причиной «конца цивилизации» не из-за роботов-убийц или бунта умных машин, а из-за снижения поступлений от подоходного налога в бюджеты государств, пишет Bloomberg. В материале отмечается, что нейросети уже сегодня угрожают исчезновением целых категорий офисных сотрудников по всему миру. К дефициту налоговых поступлений добавятся возросшие затраты: на пособия, переобучение потерявших работу и обеспечение порядка.