Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, которые находятся за пределами РФ и уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в список временных ограничительных мер вошли 14 позиций. В том числе, это приостановка регистрации прав на недвижимость в РФ, заморозка и блокирование денежных средств и прочего имущества.
Также в перечень вошли отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ограничение на совершение консульских действий за границей, запрет на госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и другие.
Указанные в законах ограничениябудут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда или привлечен к ответственности за нарушение закона об иноагентах, за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, за публичную дискредитацию армии или госорганов; за призывы к введению антироссийских санкций, за участие в деятельности нежелательной организации.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий аресте имущества и счетов релокантов, совершивших административные правонарушения против интересов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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