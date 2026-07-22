Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в список временных ограничительных мер вошли 14 позиций. В том числе, это приостановка регистрации прав на недвижимость в РФ, заморозка и блокирование денежных средств и прочего имущества.

Также в перечень вошли отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ограничение на совершение консульских действий за границей, запрет на госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и другие.

Указанные в законах ограничениябудут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда или привлечен к ответственности за нарушение закона об иноагентах, за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, за публичную дискредитацию армии или госорганов; за призывы к введению антироссийских санкций, за участие в деятельности нежелательной организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий аресте имущества и счетов релокантов, совершивших административные правонарушения против интересов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

