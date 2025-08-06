Владельцев питбайков предложили штрафовать на 400 тысяч рублей за езду по дорогам
Статистику по ДТП сейчас портят не автомобили, а электросамокаты, скутеры и питбайки, признал в беседе с НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Вопрос с питбайками, скутерами и электросамокатами нужно решать кардинально, вводя штрафы на сотни тысяч рублей, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
МВД РФ запретит питбайкам (мини-мотоциклы для езды по бездорожью) выезжать на дороги общего пользования. Размер штрафов определят в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую в настоящее время готовит Минюст РФ. Только за первую половину 2025 года несовершеннолетние на питбайках 288 раз попадали в ДТП.
Крохмаль предложил ввести штрафы для владельцев питбайков до 300-400 тысяч рублей.
«Малолитражные транспортные средства такие, как питбайки, электросамокаты, скутеры превратили все вокруг в хаос. Самое поразительное, что статистику по дорожно-транспортным правонарушениям сейчас портят не автомобили, а электросамокаты, скутеры и питбайки. Вопрос с ними нужно решать кардинально. Статистика по ДТП с питбайками - ужасающая, а штрафы - копеечные. Если учесть, что цена на них начинается от 1,5 миллионов и доходит до 4,5-5 миллионов рублей, то это дорогое удовольствие. Штрафы должны быть соответствующими и начинаться от 300 - 400 тысяч рублей. Они помогут решить вопрос, но для этого должны быть неподъемными для их владельцев», - считает эксперт.
Несколько лет назад предлагалось ввести штрафы за езду по дорогам на питбайках в размере до 30 тысяч рублей. Сейчас питбайкеров штрафуют на 15 тысяч рублей, если удается приравнять езду на питбайке к езде на мотоцикле, что требует уже наличия водительских прав.
Ранее автомобилисты призвали убрать «дыры» в законе об управлении беспилотными авто, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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