Вопрос с питбайками, скутерами и электросамокатами нужно решать кардинально, вводя штрафы на сотни тысяч рублей, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

МВД РФ запретит питбайкам (мини-мотоциклы для езды по бездорожью) выезжать на дороги общего пользования. Размер штрафов определят в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую в настоящее время готовит Минюст РФ. Только за первую половину 2025 года несовершеннолетние на питбайках 288 раз попадали в ДТП.

Крохмаль предложил ввести штрафы для владельцев питбайков до 300-400 тысяч рублей.