В МВД не разрешили мотоциклистам ездить по выделенной полосе
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил НСН, что министерство дало отрицательный отзыв на предложение Союза еще весной.
Автомобилисты выступают за разрешение мотоциклистам ездить по выделенной полосе, так как это поможет снизить число смертельных ДТП, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается допустить к движению по выделенной полосе транспорт, перевозящий инвалидов, а также водителей мотоциклов и мопедов. Автором проекта стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, это снизит аварийность на дорогах. Сейчас по выделенной полосе разрешено движение только такси с лицензией, автобусам, перевозящим детей, а также велосипедистам, при условии, что полоса находится с правой стороны. Шапарин заявил, что МВД уже не поддержало инициативу.
«Национальный автомобильный союз еще весной предложил МВД разрешить мотоциклистам использовать выделенную полосу для общественного транспорта. Мы получили ответ МВД, министерство выступает против. Логика непонятна. Мы считаем, если мотоциклисты не будут шнырять между рядами, а спокойно будут ехать на пустующей «выделенке», мы спасем много жизней. Мы будем продолжать настаивать, мы рады, что депутаты подхватывают эту идею. Ярослав Нилов сначала выступал против этой инициативы, мы рады, что смогли его убедить», - рассказал он.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что вопрос с питбайками, скутерами и электросамокатами нужно решать кардинально, вводя штрафы на сотни тысяч рублей.
