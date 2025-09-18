Автомобилисты выступают за разрешение мотоциклистам ездить по выделенной полосе, так как это поможет снизить число смертельных ДТП, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается допустить к движению по выделенной полосе транспорт, перевозящий инвалидов, а также водителей мотоциклов и мопедов. Автором проекта стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, это снизит аварийность на дорогах. Сейчас по выделенной полосе разрешено движение только такси с лицензией, автобусам, перевозящим детей, а также велосипедистам, при условии, что полоса находится с правой стороны. Шапарин заявил, что МВД уже не поддержало инициативу.