«С 13 лет в ракетных частях»: Кто заменит Ким Чен Ына во главе КНДР
Назначение несовершеннолетней дочери Ким Чен Ына его преемницей не соответствует традициям политической культуры КНДР, сказал НСН Александр Жебин.
Дочь главы КНДР Ким Чен Ына действительно все чаще посещает вместе с лидером не только культурно-развлекательные события, но и военные объекты. Однако до совершеннолетия Ким Чжу Э вряд ли может претендовать на какой-либо важный пост, заявил в беседе с НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Глава КНДР Ким Чен Ын планирует назначить свою дочь Ким Чжу Э преемницей, утверждает Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS). Такой вывод ведомство сделало на основе недавних заявлений Ким Чжу Э по поводу решений властей КНДР. По данным южнокорейской разведки, Ким Чжу Э около 13 лет. Жебин допустил, что пока разговоры о возможной преемнице преждевременны.
«Разговоры о назначении преемника идут давно. Много слухов, в основном исходящих из южнокорейских источников, в том числе спецслужб. Они явно пытаются прощупать своего северного соседа, понять, что там будет происходить. Особенно в свете предстоящего съезда партии. Однако Ким Чжу Э в силу возраста пока не занимает никаких постов. Не исключено, что она может быть избрана в качестве одной из возможных преемниц. Но разговоры о том, что дочь, будучи еще несовершеннолетней, станет официальной преемницей лидера КНДР, на мой взгляд, преждевременные. Это не соответствует корейской политической культуре и нынешней ситуации в КНДР, где соблюдаются определенные процедуры. Такие новости - очередная задумка с целью проверить, как отреагируют северокорейцы или их друзья на такие слухи. Попахивает откровенным гаданием на кофейной гуще», - отметил он.
Собеседник НСН также напомнил, что в прошлый годы преемниками власти в КНДР становились в более взрослом возрасте.
«О дочери Ким Чен Ына известно немного. Только то, что она теперь часто появляется с лидером. Не только на культурно-развлекательных мероприятиях, посещает и военные объекты. В том числе была замечена в ракетных частях. Ким Чен Ын, возможно, считает, что ее надо познакомить с диапазоном обязанностей, с которыми столкнется будущий руководитель. Но, повторюсь, на данном этапе речи о том, что она официально будет объявлена преемником вождя не идет. Стоит вспомнить, что Ким Чен Ир стал наследником Ким Ир Сена и был избран секретарем ЦУ партии в 1973 году. Ему было уже 32 года. Ким Чен Ир стал официально продвигать в наследники нынешнего руководителя Ким Чен Ына с 2009 года, и то только потому, что пережил инсульт. Так что все же возраст предъявления наследника городу и миру для Ким Чжу Э еще не настал. Не уверен, что если это произойдет сейчас, это будет однозначно воспринято партией и народом КНДР в целом», - заявил Жебин.
По его словам, не стоит ожидать скорой смены власти в КНДР.
«О смене власти речи не идет. После того, как Ким Чен Ир стал наследником Ким Ир Сена, он еще целых 20 лет оставался просто Великим руководителем, помощником Великого вождя. Пришел к власти после смерти Ким Ир Сена в 1994 году. Он еще 20 лет трудился под руководством лидера, который не выпускал из рук главные рычаги власти. Только в самом конце в 1991 году, за три года до своей смерти, Ким Ир Сен стал передавать Ким Чен Иру часть своих полномочий военного и политического лидера. Думаю, аналогично будет и здесь. Нет оснований, чтобы уже на этом этапе Ким Чжу Э возглавила какую-то военную или политическую структуру», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын на публичной церемонии в Рёнсонском машиностроительном объединении освободил от должности заместителя премьер‑министра Ян Сын Хо. Уточнялось, что решение связано с неготовностью хозяйственных руководителей к модернизации отрасли, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вместо блокировки связи: Как будет работать новая система подавления дронов
- Рябков: Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются
- Модный дом Chanel зарегистрировал в РФ три товарных знака
- Голосуй - не голосуй: В Госдуме объяснили «исчезновение» депутатов после обеда
- «Детективная история»: Кто купит собранные в Индии чешские мотоциклы Jawa
- Опасные привереды: В зоопарках объяснили популярность капибар у посетителей
- «Копеечные объемы»: Рост продаж гибридных автомобилей в России опровергли
- Абьюз, лицемерие и дисквалификации: Главные скандалы Олимпиады в Италии
- Песков: Позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве неизменна
- «С 13 лет в ракетных частях»: Кто заменит Ким Чен Ына во главе КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru