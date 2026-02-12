Глава КНДР Ким Чен Ын планирует назначить свою дочь Ким Чжу Э преемницей, утверждает Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS). Такой вывод ведомство сделало на основе недавних заявлений Ким Чжу Э по поводу решений властей КНДР. По данным южнокорейской разведки, Ким Чжу Э около 13 лет. Жебин допустил, что пока разговоры о возможной преемнице преждевременны.

«Разговоры о назначении преемника идут давно. Много слухов, в основном исходящих из южнокорейских источников, в том числе спецслужб. Они явно пытаются прощупать своего северного соседа, понять, что там будет происходить. Особенно в свете предстоящего съезда партии. Однако Ким Чжу Э в силу возраста пока не занимает никаких постов. Не исключено, что она может быть избрана в качестве одной из возможных преемниц. Но разговоры о том, что дочь, будучи еще несовершеннолетней, станет официальной преемницей лидера КНДР, на мой взгляд, преждевременные. Это не соответствует корейской политической культуре и нынешней ситуации в КНДР, где соблюдаются определенные процедуры. Такие новости - очередная задумка с целью проверить, как отреагируют северокорейцы или их друзья на такие слухи. Попахивает откровенным гаданием на кофейной гуще», - отметил он.