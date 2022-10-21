«Ламбруско и Магадан»: Путин предложил бороться с алкоголизмом саморазвитием

ОТ ПУШКИНА ДО МАГАДАНА

Президент России уже, как минимум, четвертый раз с начала лета высказывается на тему алкоголя и здорового образа жизни.

В пятницу Путин заострил на ней внимание на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры. (…) Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», - сказал Владимир Владимирович.

По мнению главы государства, эта проблема решаема.

«Это решаемая проблема. В стране в целом-то решается – у вас это тоже наверняка можно и нужно решать», - указал президент магаданскому губернатору.

В конце августа Путин объяснял другому губернатору, главе Владимирской области Александру Авдееву, что «пьющие мужики» - это не нормально для России.

«Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься», — сказал Путин Авдееву, указав, что в его регионе заболеваемость «алкогольным психозом» в 2,6 раз превышает среднюю по стране.

Президент также отметил, что запретительные меры и излишнее регулирование цен на алкоголь работают плохо.

В этой связи он рекомендовал развивать пропаганду ЗОЖа и создавать инфраструктуру, чтобы люди могли заниматься «физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова».

Незадолго до этого Путин указал на алкоголизацию моногородов врио губернатора Кировской области Александру Соколову и призвал не «лакировать» эту проблему.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема - это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», - сказал Владимир Владимирович.

Ну а в июне президент РФ напомнил про ЗОЖ и алкоголь, комментируя странную идею лидеров G7 о верховой езде с голым торсом в контексте известного снимка Путина на коне.

«Я не знаю, как они хотели раздеться, - до пояса либо ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае. (…) В человеке должно быть все гармонично развито: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физкультурой, спортом», - посоветовал Путин коллегам из «Большой семерки».

При этом он процитировал Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», отметив, что «безусловно, с этим согласен».