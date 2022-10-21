«Ламбруско и Магадан»: Путин предложил бороться с алкоголизмом саморазвитием
Путин сказал, что магаданских пьяниц спасут не запреты, а хобби, тем временем Песков ответил на вопрос, дарил ли президент РФ водку Берлускони.
Президент России Владимир Путин в конце рабочей недели предложил россиянам новый способ борьбы с алкоголизмом.
Он выразил уверенность, что победить этот бич русского народа можно, но не запретами, а саморазвитием.
На этом фоне в Кремле прокомментировали разгорающийся в Европе скандал о якобы состоявшемся обмене подарками Путина с Сильвио Берлускони в формате «водка на Ламбруско».
ОТ ПУШКИНА ДО МАГАДАНА
Президент России уже, как минимум, четвертый раз с начала лета высказывается на тему алкоголя и здорового образа жизни.
В пятницу Путин заострил на ней внимание на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
«Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры. (…) Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», - сказал Владимир Владимирович.
По мнению главы государства, эта проблема решаема.
«Это решаемая проблема. В стране в целом-то решается – у вас это тоже наверняка можно и нужно решать», - указал президент магаданскому губернатору.
В конце августа Путин объяснял другому губернатору, главе Владимирской области Александру Авдееву, что «пьющие мужики» - это не нормально для России.
«Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься», — сказал Путин Авдееву, указав, что в его регионе заболеваемость «алкогольным психозом» в 2,6 раз превышает среднюю по стране.
Президент также отметил, что запретительные меры и излишнее регулирование цен на алкоголь работают плохо.
В этой связи он рекомендовал развивать пропаганду ЗОЖа и создавать инфраструктуру, чтобы люди могли заниматься «физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова».
Незадолго до этого Путин указал на алкоголизацию моногородов врио губернатора Кировской области Александру Соколову и призвал не «лакировать» эту проблему.
«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема - это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», - сказал Владимир Владимирович.
Ну а в июне президент РФ напомнил про ЗОЖ и алкоголь, комментируя странную идею лидеров G7 о верховой езде с голым торсом в контексте известного снимка Путина на коне.
«Я не знаю, как они хотели раздеться, - до пояса либо ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае. (…) В человеке должно быть все гармонично развито: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физкультурой, спортом», - посоветовал Путин коллегам из «Большой семерки».
При этом он процитировал Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», отметив, что «безусловно, с этим согласен».
ЯЩИК ВОДКИ VS «ЛАМБРУСКО»
Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу дал ответ на вопрос, будоражащий в последние дни умы европейских политиков.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что Путин якобы подарил ящик водки экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони на день рождения, который тот отмечал в конце сентября.
«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», - сказал в этой связи Песков.
18 октября информагентство LaPresse распространило заявление Берлускони о примирении с Путиным и обмене подарками.
«Я восстановил отношения с Путиным. Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», - сказал Сильвио на встрече с депутатами своей партии.
Берлускони также заявил, что президент России назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей».
Вскоре в партии «Вперед, Италия» опровергли эту информацию, объяснив, что Берлускони рассказал «старую историю», произошедшую несколько лет назад.
Тем не менее, в Еврокомиссии уже озаботились вопросом, не нарушает ли обмен водки на «Ламбруско» антироссийские санкции.
«Соответствующая правовая база не предусматривает каких-либо исключений для подарков», - сказал в этой связи агентству DPA пресс-секретарь Еврокомиссии.
Ранее глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в интервью НСН высказал мнение, что появление на бутылках с алкоголем устрашающих картинок по аналогии с сигаретами может стать неким барьером для непьющих, но молодежь их не испугается.
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