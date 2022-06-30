«Зрелище было бы отвратительным»: Путин высказался о шутках про раздевание на G7
Российский президент Владимир Путин заявил, что если бы лидеры G7 захотели раздеться, то зрелище вышло бы отвратительным, сообщает «РЕН ТВ».
«Я не знаю, как они хотели раздеться. До пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае», — сказал глава государства. По его словам, «в человеке все должно быть гармонично развито, и душа, и тело».
Президент России отметил: для того, чтобы все было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом.
Во время саммита G7 британский премьер Борис Джонсон спросил, нужно ли лидерам стран организации раздеться и снять пиджаки, чтобы выглядеть «круче, чем Путин».
Напомним, Путин назвал не очень корректной ссылкой слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что женщина во главе РФ не начала бы спецоперацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru