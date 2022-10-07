«Чтобы в жизни как в дзюдо»: Путин принимает креативные подарки на 70-летие

КРАФТОВЫЙ ТРАКТОР И АРБУЗНЫЕ ПИРАМИДЫ

В числе первых политиков, поздравивших Путина, оказался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Его поздравление было опубликовано в Telegram в 0:44 пятницы. Кадыров, в частности, назвал Путина «нашим всенародным лидером, патриотом номер один» и одной из самых выдающихся личностей современности.

Поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко было опубликовано информагентством БелТА ровно в семь утра. Однако главный сюрприз ждал журналистов по прибытии Александра Григорьевича в Петербург.

«Трактор! Такой, на каком я работаю. BELARUS — самый лучший, ручной сборки», — сообщил Лукашенко, отвечая на вопрос о подарке Путину.

Он добавил, что предложит юбиляру еще и «насадку-сеялку», чтобы вместе сеять хлеб.

«Будем сеять хлеб, может еще что-то. Вырастим и Дуде (президенту Польши Анджею Дуде), Моравецкому (премьеру Польши Матеушу Моравецкому – прим. НСН), Европе. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», - поделился планами белорусский лидер.

Не меньший резонанс вызвали дары Путину от таджикского лидера Эмомали Рахмона.

Интернет пестрит фото и видео невероятных видов из Константиновского дворца. На них видно, что земля в резиденции именинника устлана «ковром» из фруктов, а над ним возвышаются две гигантские пирамид из арбузов и дынь.

Ну а первым на встречу с Путиным приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вслед за ним в Стрельну прибыли президенты Азербайджана, Узбекистана и Туркмении, а также премьер Армении.