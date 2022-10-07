«Чтобы в жизни как в дзюдо»: Путин принимает креативные подарки на 70-летие
Лукашенко подарил юбиляру трактор ручной работы, Рахмон построил арбузные пирамиды, в Емельяненко вспомнил о дзюдо.
Президент России Владимир Путин отметил в пятницу свой 70-летний юбилей с коллегами на неформальном саммите СНГ в Стрельне.
Александр Лукашенко подарил Владимиру Владимировичу белорусский трактор, Эмомали Рахмон привез из Таджикистана гигантские пирамиды из дынь и арбузов.
Путину пришли в этот день поздравления от лидеров Турции, ЮАР, Кубы, Никарагуа, Северной Кореи и ряда других стран, а вот западные политики встретили этот праздник молчанием.
КРАФТОВЫЙ ТРАКТОР И АРБУЗНЫЕ ПИРАМИДЫ
В числе первых политиков, поздравивших Путина, оказался глава Чечни Рамзан Кадыров.
Его поздравление было опубликовано в Telegram в 0:44 пятницы. Кадыров, в частности, назвал Путина «нашим всенародным лидером, патриотом номер один» и одной из самых выдающихся личностей современности.
Поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко было опубликовано информагентством БелТА ровно в семь утра. Однако главный сюрприз ждал журналистов по прибытии Александра Григорьевича в Петербург.
«Трактор! Такой, на каком я работаю. BELARUS — самый лучший, ручной сборки», — сообщил Лукашенко, отвечая на вопрос о подарке Путину.
Он добавил, что предложит юбиляру еще и «насадку-сеялку», чтобы вместе сеять хлеб.
«Будем сеять хлеб, может еще что-то. Вырастим и Дуде (президенту Польши Анджею Дуде), Моравецкому (премьеру Польши Матеушу Моравецкому – прим. НСН), Европе. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», - поделился планами белорусский лидер.
Не меньший резонанс вызвали дары Путину от таджикского лидера Эмомали Рахмона.
Интернет пестрит фото и видео невероятных видов из Константиновского дворца. На них видно, что земля в резиденции именинника устлана «ковром» из фруктов, а над ним возвышаются две гигантские пирамид из арбузов и дынь.
Ну а первым на встречу с Путиным приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вслед за ним в Стрельну прибыли президенты Азербайджана, Узбекистана и Туркмении, а также премьер Армении.
«НА ИППОН!»
Не обошлось 7 октября и без творческих поздравлений российского лидера.
Рэпер Тимати в 2015 году выпустил к его дню рождения клип на песню «Мой лучший друг – президент Путин», а сегодня отличился боец Александр Емельяненко.
Он записал видеообращение к Путину, пожелав тому «бросать всех соперников на иппон».
«Владимир Владимирович, я поздравляю вас с днем рождения. И желаю вам, чтобы вы всех своих соперников, недоброжелателей, как в дзюдо, бросали на иппон и одерживали чистую победу», - сказал Емельяненко, трижды продемонстрировав, как выполняется этот прием.
В числе необычных подарков Путину в прошлые годы было немало животных.
Наибольшую известность получил лабрадор Конни, подаренный президенту в 2000 году Сергеем Шойгу, возглавлявшим тогда МЧС. Вслед за ним последовали уссурийский тигренок Маша, щенок алабая Верный, коза, леопарды, орловский рысак и ахалтекинский жеребец.
В 2002 году президент Молдавии Владимир Воронин подарил Путину хрустального крокодила, объяснив, что это «единственное животное, которое не сдает назад».
Одним из самых экзотических подарков российскому лидеру стал эротический календарь, созданный студентками журфака МГУ в 2010 году, напоминает Forbes.
Ну а экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, неоднократно называвший Путина «другом», подарил ему на 65-летие пододеяльник размера king-size, на котором было вышито их рукопожатие на фоне Колизея и собора Василия Блаженного.
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