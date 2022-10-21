Путин объяснил, как решить проблему алкоголизма

На встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым глава государства отметил, что для этого нужно предоставить гражданам возможность заниматься саморазвитием.

«Надо, чтобы людям было, чем заниматься... саморазвитием, интересным делом, хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что для борьбы с проблемой алкоголизма необходимо вести пропаганду здорового образа жизни, сообщает RT.