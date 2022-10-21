Путин объяснил, как решить проблему алкоголизма
Президент России Владимир Путин заявил, что проблему алкоголизма следует решать не запретами, сообщает РИА Новости.
На встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым глава государства отметил, что для этого нужно предоставить гражданам возможность заниматься саморазвитием.
«Надо, чтобы людям было, чем заниматься... саморазвитием, интересным делом, хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что для борьбы с проблемой алкоголизма необходимо вести пропаганду здорового образа жизни, сообщает RT.
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