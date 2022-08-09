«Бедность и алкоголизм». Путин отметил проблемы моногородов

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за низких доходов жителей моногородов возникает другая проблема – высокий уровень алкоголизации населения, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России

На встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым российский лидер отметил, что в регионе 11 «монопрофильных муниципальных образований».

Глава государства указал, что ситуацией в четырёх из данных моногородов следует «заниматься на постоянной основе».

«Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу Вас обратить на это внимание», - сказал президент.

Ранее о своей отставке заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев, сообщает RT. Путин подписал указ о назначении Александра Соколова временно исполняющим обязанности главы региона.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыБедностьАлкоголизмКировская ОбластьВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры