«Бедность и алкоголизм». Путин отметил проблемы моногородов
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за низких доходов жителей моногородов возникает другая проблема – высокий уровень алкоголизации населения, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым российский лидер отметил, что в регионе 11 «монопрофильных муниципальных образований».
Глава государства указал, что ситуацией в четырёх из данных моногородов следует «заниматься на постоянной основе».
«Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу Вас обратить на это внимание», - сказал президент.
Ранее о своей отставке заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев, сообщает RT. Путин подписал указ о назначении Александра Соколова временно исполняющим обязанности главы региона.
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