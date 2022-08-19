«Не для всех»: Устрашающие картинки на алкоголе сочли барьером для непьющих россиян

Накануне сообщалось, что ЛДПР готовит законопроект, который обяжет наносить на бутылки с алкоголем иллюстрации с последствиями алкоголизма — по аналогии с пачками сигарет. Замглавы фракции Ярослав Нилов отметил, что клеить такие картинки предполагается и на крепкие напитки, и на пиво. Никита Лушников считает, что такие иллюстрации помогут лишь определенным группам населения.

«Исходя из опыта, если брать те наклейки, которые есть на сигаретах – курильщиков это особо не останавливает. Но люди, которые не курят и видят эти картинки, понимают, что они правильно делают. Тех, кто уже употребляет, уберечь не получается такой профилактикой, а те, кто не употребляет, для них это бывает барьером. Это самая минимальная мера, которую только можно придумать. Но если вообще ничего нет, ну хоть такое», - сказал Лушников.

При этом, по его словам, на молодежь такое нововведение не окажет никакого влияния. Лушников отметил, что молодых людей смогут остановить от употребления спиртных напитков лишь настоящие примеры из жизни.