«Не для всех»: Устрашающие картинки на алкоголе сочли барьером для непьющих россиян
Отталкивающие изображения на бутылках станут профилактикой алкоголизма, однако далеко не для всех россиян, отметил в эфире НСН Никита Лушников.
Если в России начнут наносить на бутылки с алкоголем устрашающие картинки, то это может стать неким барьером для тех, кто не употребляет спиртные напитки, однако на молодежь это никак не повлияет, заявил глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что ЛДПР готовит законопроект, который обяжет наносить на бутылки с алкоголем иллюстрации с последствиями алкоголизма — по аналогии с пачками сигарет. Замглавы фракции Ярослав Нилов отметил, что клеить такие картинки предполагается и на крепкие напитки, и на пиво. Никита Лушников считает, что такие иллюстрации помогут лишь определенным группам населения.
«Исходя из опыта, если брать те наклейки, которые есть на сигаретах – курильщиков это особо не останавливает. Но люди, которые не курят и видят эти картинки, понимают, что они правильно делают. Тех, кто уже употребляет, уберечь не получается такой профилактикой, а те, кто не употребляет, для них это бывает барьером. Это самая минимальная мера, которую только можно придумать. Но если вообще ничего нет, ну хоть такое», - сказал Лушников.
При этом, по его словам, на молодежь такое нововведение не окажет никакого влияния. Лушников отметил, что молодых людей смогут остановить от употребления спиртных напитков лишь настоящие примеры из жизни.
«Молодежь не смотрит на эти картинки. Молодежь останавливают только живые примеры и показатели из опыта. Все, что написано на бумаге они не воспринимают всерьез. Только массовая профилактика через фильмы, постоянную огласку… Был хороший пример, когда шесть-семь лет назад президент занялся хоккеем. Сейчас вы не найдете свободного льда ни в Москве, ни в регионах. В хоккей играют все, даже те, кто не хочет. Это стало площадкой, на которой все знакомятся и строится даже какой-то бизнес. То есть, был задан сильный тренд, который повлиял на всю страну и на молодежь. Это по-настоящему работает на практике, а все остальное – менее эффективно», - резюмировал Лушников.
Ранее ЛДПР уже выступала с идеей антиалкогольных устрашающих картинок, однако эта инициатива не была поддержана.
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