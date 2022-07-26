«Культ многодетных и мигранты из Африки»: Что спасет Россию от вымирания

Демограф Юрий Крупнов в эфире НСН предположил, что население России может сократиться незначительно в случае миграции в страну из Центральной Африки. 


Спасти Россию от демографического кризиса может увеличение числа многодетных семей в семь раз, так как нынешняя государственная поддержка особо не помогает. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

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Ранее демографы Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщили, что к концу 21 века население России сократится до 137,5 миллионов человек, при том, что в 2020 году показатели достигали 144,1 миллионов граждан. Крупнов назвал эти данными «чересчур оптимистичными».

«Это чересчур оптимистические прогнозы. Не очень понятно, на чем они базируются, если только не на какой-то чудесной миграции в страну и, скорее всего, не с территории СНГ: может быть, из Центральной Африки или еще откуда-нибудь. Потому что по собственному воспроизводству российского населения сегодня мы имеем полуторадетную семью. Только для простого воспроизводства, чтобы собственное население не убывало, нам нужно двух с половиной детную семью. Соответственно, в половине семей должно быть три-четыре ребенка. Явно при существующей демографической политике эта задача невозможна для исполнения», - объяснил он.

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При этом демограф считает, что к концу 21 века население России может сократиться до 80 миллионов человек.

«При полуторадетной семье, даже если коэффициент суммарной рождаемости не будет падать, к концу столетия нас ожидает 70-80 миллионов населения. В связи с этим возникает вопрос по поводу дополнительных 50 миллионов: "Какое это население будет в этно-расовом плане?" Даже если население будет столько же, сколько говорят во ВШЭ, можно ли будет называть его русским в широком смысле слова, и не произойдет ли этно-демографического замещения?» - подчеркнул он.

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В то же время, по его мнению, ситуацию может спасти политика государства, направленная на увеличение числа многодетных семей.

«Государственные меры поддержки не дают никакого эффекта для демографии. В лучшем случае – некую сиюминутную социальную поддержку. А мера одна – число многодетных семей должно увеличиться в семь раз. Это может быть обеспечено, если государство сделает ставку на политику культа многодетной семьи. В противном случае нас ждет вымирание и исчезновение из истории», - заключил Крупнов.

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Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для решения демографической проблемы в России следует помогать родителям встать на ноги, а не «держать утопающих на плаву».

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ФОТО: РИА Новости
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