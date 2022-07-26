«Культ многодетных и мигранты из Африки»: Что спасет Россию от вымирания

Ранее демографы Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщили, что к концу 21 века население России сократится до 137,5 миллионов человек, при том, что в 2020 году показатели достигали 144,1 миллионов граждан. Крупнов назвал эти данными «чересчур оптимистичными».

«Это чересчур оптимистические прогнозы. Не очень понятно, на чем они базируются, если только не на какой-то чудесной миграции в страну и, скорее всего, не с территории СНГ: может быть, из Центральной Африки или еще откуда-нибудь. Потому что по собственному воспроизводству российского населения сегодня мы имеем полуторадетную семью. Только для простого воспроизводства, чтобы собственное население не убывало, нам нужно двух с половиной детную семью. Соответственно, в половине семей должно быть три-четыре ребенка. Явно при существующей демографической политике эта задача невозможна для исполнения», - объяснил он.