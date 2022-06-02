«Человейники и алкоголики»: Милонов назвал российский город с самой «ужасной» архитектурой
Депутат Виталий Милонов в эфире НСН напомнил, что мегаполисы привлекают молодежь инфраструктурой и рабочими местами, но «Москва не резиновая».
Молодежь не будет переезжать в города с высоким уровнем алкоголизации и некрасивой архитектурой, поэтому российским городам нужно придумать «фишечку», чтобы дотянуться до Москвы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование, согласно результатам которого, жители России считают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань являются самыми лучшими городами для жизни молодежи. Милонов объяснил, почему молодое поколение предпочитает именно эти города.
«В мегаполисах обычно больше рабочих мест, комфортной среды для молодежи, мест досуга. Но в этом нет заслуги ни Москвы, ни Санкт-Петербурга. Это очень тревожный сигнал другим городам к тому, что нужно подтягиваться, чтобы они стали более привлекательными и доступными для молодежи. Почему они не работают над тем, чтобы создавать положительный образ? Я искренне считаю, что отличное место для молодежи – это Калининград. Но надо продвигать города, находить фишечки, чтобы молодежь там была. А в Петербурге и Москве эти миллионы детей шляются никому ненужные», - заметил он.
Милонов также предположил, какой город России мог бы возглавить антирейтинг для молодежи, добавив при этом, что в стране есть и недооцененные населенные пункты.
«Я не могу никого обидеть, но, конечно, антирейтинг могут составить города с высоким уровнем алкоголизации населения, где больше всего алкоголя. Это города с плохой архитектурой. Город Ростов-на-Дону сам по себе красивый, замечательный, мне он нравится, но архитектура современных зданий – ужасная. Кто вообще архитектор? Кто согласовывает этих крокодилов, которых они строят. Конечно, молодежь не будет любить те города, в которых строят плохие некрасивые дома, где будут строить человейники. Но есть и недооцененные города: Таганрог, Выборг, Псков, Новгород и много других. Там могут прекрасно жить молодые люди, особенно сейчас, когда очень многие работают на удаленке. Там можно жить и кайфовать – просто конфетка», - отметил он.
При этом депутат напомнил, что «Москва – не резиновая».
«Москва обречена на роль супер мегаполиса и очень тяжелую миссию. Что бы она не пыталась делать, она всегда будет центром притяжения для всей страны. Другое дело, что наша задача сделать так, чтобы люди не видели в Москве единственное место, где они могут построить свою карьеру. Это ошибочно. Какая бы не была перспективная Москва, в ней не хватит места для всех. Не потому, что жалко, а просто потому, что это иррационально», - заключил Милонов.
Ранее признанный в РФ иноагентом историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Москва имеет свои преимущества, однако для того, чтобы стать по-настоящему комфортным городом, ей все еще необходимо проделать большой путь.
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