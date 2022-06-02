«Человейники и алкоголики»: Милонов назвал российский город с самой «ужасной» архитектурой

«В мегаполисах обычно больше рабочих мест, комфортной среды для молодежи, мест досуга. Но в этом нет заслуги ни Москвы, ни Санкт-Петербурга. Это очень тревожный сигнал другим городам к тому, что нужно подтягиваться, чтобы они стали более привлекательными и доступными для молодежи. Почему они не работают над тем, чтобы создавать положительный образ? Я искренне считаю, что отличное место для молодежи – это Калининград. Но надо продвигать города, находить фишечки, чтобы молодежь там была. А в Петербурге и Москве эти миллионы детей шляются никому ненужные», - заметил он.

Милонов также предположил, какой город России мог бы возглавить антирейтинг для молодежи, добавив при этом, что в стране есть и недооцененные населенные пункты.