«Агрессивный пылесос!» Демограф призвал спасать Россию от городов-миллионников
Мегаполисная форма урбанизации примитивна и свойственна для стран третьего мира, при этом стране нужно «размосквичивание», сказал в эфире НСН Юрий Крупнов.
Увеличение в России числа городов-миллионников является вредной и примитивной формой урбанизации, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Ранее стало известно, что в России стало на четыре города-миллионника больше. В 2010 году их было 12, а после переписи 2021 года к ним добавились Воронеж, Красноярск, Краснодар и Пермь. В 28 регионах России численность населения увеличилась, а в остальных уменьшилась.
«Риски связаны с тем, что мы стимулируем таким образом опустынивание и обезлюживание колоссальных пространств с концентрацией людей в этих двух десятках миллионников и других крупных центрах. Мы деформируем свою пространственную структуру, оголяем наши пространства, по сути, полностью отдавшись одной из самых примитивных "мегаполисных" форм урбанизации, которая свойственна для стран третьего мира. При этом города еще и борются, чтобы быть миллионниками», - сказал Крупнов.
По его словам, главным «пылесосом» России остается Москва.
«Москва на фоне этих всех миллионников выступает еще более агрессивным и ведущим пылесосом по стране. По большому счету, каждый миллионник на фоне Москвы выглядит деревней, при этом они растут за счет того, что туда приезжают люди из малых городов, райцентров и деревень, с восточной и северной частей страны», - указал демограф.
При этом Крупнов объяснил, какая модель урбанизации может спасти Россию.
«Если мы посмотрим на стратегию пространственного развития страны до 2025 года, там не обозначены никакие риски и не предложено другой урбанизации – ландшафтно-усадебной и малоэтажной, а это единственное, что спасет нашу страну вместе с тем, что я называю "размосквичивание". Так что стратегию надо пересматривать полностью. Для того, чтобы была остановка оттока, нужна экономическая модель, работающая на людей, а не на кучку условных олигархов. А у нас наоборот, совершенно издевательски все идет по отношению к тому же Дальнему Востоку. Большинство мер в лучшем случае остается на бумаге, проедаются средства госбюджета и это не заканчивается ничем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Доктрину размосквичивания Крупнов предложил еще в 2017 году. Она включает, в частности, идею переноса столицы за Урал, улучшение транспортного сообщения между малыми городами, предоставление «усадеб» с землей многодетным семьям, создание рабочих мест и приоритет малоэтажной застройке.
Ранее руководитель российского офиса британского агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский говорил НСН, что строительство нового жилья сосредоточено в мегаполисах, и это большая проблема для российских регионов. По его мнению, распространение льготной ипотеки на вторичное жилье в маленьких городах может спасти их от отъезда молодежи.
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