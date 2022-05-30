«Агрессивный пылесос!» Демограф призвал спасать Россию от городов-миллионников

«Если мы посмотрим на стратегию пространственного развития страны до 2025 года, там не обозначены никакие риски и не предложено другой урбанизации – ландшафтно-усадебной и малоэтажной, а это единственное, что спасет нашу страну вместе с тем, что я называю "размосквичивание". Так что стратегию надо пересматривать полностью. Для того, чтобы была остановка оттока, нужна экономическая модель, работающая на людей, а не на кучку условных олигархов. А у нас наоборот, совершенно издевательски все идет по отношению к тому же Дальнему Востоку. Большинство мер в лучшем случае остается на бумаге, проедаются средства госбюджета и это не заканчивается ничем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Доктрину размосквичивания Крупнов предложил еще в 2017 году. Она включает, в частности, идею переноса столицы за Урал, улучшение транспортного сообщения между малыми городами, предоставление «усадеб» с землей многодетным семьям, создание рабочих мест и приоритет малоэтажной застройке.

Ранее руководитель российского офиса британского агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский говорил НСН, что строительство нового жилья сосредоточено в мегаполисах, и это большая проблема для российских регионов. По его мнению, распространение льготной ипотеки на вторичное жилье в маленьких городах может спасти их от отъезда молодежи.

