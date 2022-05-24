«Не право, а убийство!» Милонов призвал «раз и навсегда» запретить аборты в России
Необходимо поставить жизнь человека на первое место и прекратить убийство младенцев, заявил в эфире НСН депутат Виталий Милонов.
Аборты в России нужно запретить раз и навсегда, женщины не имеют на них права, это является убийством в полной мере, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов предложил лишить российских женщин права на аборт. По его словам, процедуру, которую можно оплатить по полису ОМС, давно следует запретить. Виталий Милонов в свою очередь полностью поддержал Певцова.
«Я согласен с Певцовым. Он озвучил позицию всей Русской православной церкви. Мы много лет пытаемся донести то, что аборт – это убийство человека. Право на аборт отсутствует, потому что оно не относится к правам человека. Аборт – это умерщвление младенца в утробе матери. О каком праве может идти речь? Аборты должны быть запрещены раз и навсегда», - сказал Милонов.
При этом депутат отметил, что запрет на аборты может положительно сказаться на демографической ситуации в стране.
«Запрет на аборты положительно отразиться на борьбе с демографическим спадом. Но даже если бы это повредило демографии, я бы все ровно не оказался от своей позиции, потому что на первом месте жизнь человека. Миллион детей гибнет и никому нет до этого дела. Мы собираем всей страной деньги на лечение больных детей, но при этом огромное количество детей даже не смогут заболеть, получить двойку или пятерку, потому что их убивают», - резюмировал Милонов.
Ранее основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что в России нельзя запрещать аборты, так как к этой процедуре есть медицинские и жизненные показания.
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