«Не право, а убийство!» Милонов призвал «раз и навсегда» запретить аборты в России

Накануне депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов предложил лишить российских женщин права на аборт. По его словам, процедуру, которую можно оплатить по полису ОМС, давно следует запретить. Виталий Милонов в свою очередь полностью поддержал Певцова.

«Я согласен с Певцовым. Он озвучил позицию всей Русской православной церкви. Мы много лет пытаемся донести то, что аборт – это убийство человека. Право на аборт отсутствует, потому что оно не относится к правам человека. Аборт – это умерщвление младенца в утробе матери. О каком праве может идти речь? Аборты должны быть запрещены раз и навсегда», - сказал Милонов.

При этом депутат отметил, что запрет на аборты может положительно сказаться на демографической ситуации в стране.