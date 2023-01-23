«Кто сослал Мау в Израиль»? Экс-ректор РАНХиГС остался без должности
В РАНХиГС назначили нового ректора, СМИ утверждают, что Мау тяжело болеет в Израиле, а политологи называли его дело попыткой силовиков «съесть» либералов.
Новая неделя началась с завершения истории теперь уже бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау, ставшего в прошлом году фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Мау покинул этот пост и остается в Израиле, его заменил Алексей Комиссаров, при этом к рокировке ректоров проявили повышенный интерес в Кремле.
ОТ СИЗО ДО ИЗРАИЛЯ
Имя ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау стало известно широкой публике в июне прошлого года.
Ему тогда предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. Мау проходил по делу, фигурантами которого были также экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор «Шанинки» Сергей Зуев и ряд других лиц. При этом в отличие от них Мау не сидел долгие месяцы в СИЗО, ни в чем не признавался, и дело в отношении него закрыли.
В РАНХиГС сообщили в понедельник, что Мау «по состоянию здоровья» покидает пост ректора президентской академии, который он занимал с 2010 года. И.о.ректора назначили Алексея Комиссарова. При этом в Кремле отметили важность этих перестановок.
«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение и, кстати говоря, которое за последнее, наверное, даже больше чем десятилетие превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласовывалось ли назначение Комиссарова с Владимиром Путиным.
По данным СМИ, Мау сейчас находится на лечении в Израиле.
«Владимир Мау сейчас находится в Израиле на лечении. У него тяжелое заболевание», - сказал источник РИА Новости, по данным которого 63-летний экс-ректор уехал в эту страну в отпуск несколько месяцев назад и с тех пор в Россию не возвращался.
Политолог Павел Салин ранее предположил в беседе с НСН, что обвинения против Мау имеют политическую подоплеку.
«В случае с Мау ситуация, как минимум, на 80% политическая по двум причинам. Во-первых, неформальную санкцию на задержание или арест функционера такого уровня дает президент. Во-вторых, Мау – это видная фигура среди либеральных интеллектуалов-администраторов. РАНХиГС под его руководством мог бы стать одной из точек кристаллизации интеллектуального крыла либеральной группы во время транзита. Поэтому оппоненты либералов в лице силовиков превентивно это все зачищают», - сказал Салин.
Он также объяснил, в чем отличие ситуации с Мау от задержаний Раковой и Зуева.
«Если рассматривать "ядерное дело" Раковой и Зуева, там политика и контроль над финансовыми потоками составляли примерно 50 на 50. Что касалось Раковой, это, скорее, контроль над финансовыми потоками, а Зуева – это, скорее, про политику, потому что от него ниточки вели к высокопоставленным чиновникам», - считает политолог.
СИЛОВИКИ ПРОТИВ ЛИБЕРАЛОВ?
После возбуждения уголовного дела Мау провел несколько месяцев под домашним арестом. Сам он называл обвинения абсурдными и вину не признал. В октябре 2022 года его дело закрыли в связи с «непричастностью к преступлению», а в ноябре в вузе сообщили, что Мау находится в согласованном с правительством ежегодном плановом отпуске.
О возбуждении уголовного дела в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой стало известно в октябре 2021 года. Сообщалось, что она якобы покинула страну, однако вскоре она «нашлась в полиции» и была отправлена в СИЗО.
Ракова признала вину по делу о хищении 21 миллиона рублей, однако ее выпустили из СИЗО только в ноябре 2022 года, изменив меру пресечения на «запрет определённых действий» до 7 февраля. Такую же меру пресечения вместо домашнего ареста назначили ректору «Шанинки» Сергею Зуеву.
Политолог Павел Салин говорил НСН, что «дело Раковой» может быть связано с попыткой силовиков «съесть» либералов, и от нее хотят получить компромат.
Владимир Мау работал ректором РАНХиГС с 2010 года, а с 2002 занимал пост ректора Академии народного хозяйства при правительстве России. Алексей Комиссаров также работал в Академии народного хозяйства с 2009 года, а в 2017 году занял должность проректора – директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
С 2018 года Комиссаров также возглавляет АНО «Россия – страна возможностей», созданную указом Путина для развития в стране системы социальных лифтов. Он сохранит этот пост после назначения и.о. ректора президентской академии.
«Что касается перспектив совмещения Комиссаровым - здесь я вам ничего не могу сказать. Это будет зависеть от него. Сама по себе платформа (АНО "Россия - страна возможностей" - прим. НСН) быстро встала на ноги, показала свою эффективность и очень успешно и активно работает. Здесь очень важно, чтобы, скажем так, и то, и другое не сбавляли темпов развития. Потому что и то, и другое крайне востребовано», - сказал в этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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