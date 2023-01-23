«Кто сослал Мау в Израиль»? Экс-ректор РАНХиГС остался без должности

ОТ СИЗО ДО ИЗРАИЛЯ

Имя ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау стало известно широкой публике в июне прошлого года.

Ему тогда предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. Мау проходил по делу, фигурантами которого были также экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор «Шанинки» Сергей Зуев и ряд других лиц. При этом в отличие от них Мау не сидел долгие месяцы в СИЗО, ни в чем не признавался, и дело в отношении него закрыли.

В РАНХиГС сообщили в понедельник, что Мау «по состоянию здоровья» покидает пост ректора президентской академии, который он занимал с 2010 года. И.о.ректора назначили Алексея Комиссарова. При этом в Кремле отметили важность этих перестановок.

«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение и, кстати говоря, которое за последнее, наверное, даже больше чем десятилетие превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласовывалось ли назначение Комиссарова с Владимиром Путиным.

По данным СМИ, Мау сейчас находится на лечении в Израиле.

«Владимир Мау сейчас находится в Израиле на лечении. У него тяжелое заболевание», - сказал источник РИА Новости, по данным которого 63-летний экс-ректор уехал в эту страну в отпуск несколько месяцев назад и с тех пор в Россию не возвращался.

Политолог Павел Салин ранее предположил в беседе с НСН, что обвинения против Мау имеют политическую подоплеку.

«В случае с Мау ситуация, как минимум, на 80% политическая по двум причинам. Во-первых, неформальную санкцию на задержание или арест функционера такого уровня дает президент. Во-вторых, Мау – это видная фигура среди либеральных интеллектуалов-администраторов. РАНХиГС под его руководством мог бы стать одной из точек кристаллизации интеллектуального крыла либеральной группы во время транзита. Поэтому оппоненты либералов в лице силовиков превентивно это все зачищают», - сказал Салин.

Он также объяснил, в чем отличие ситуации с Мау от задержаний Раковой и Зуева.

«Если рассматривать "ядерное дело" Раковой и Зуева, там политика и контроль над финансовыми потоками составляли примерно 50 на 50. Что касалось Раковой, это, скорее, контроль над финансовыми потоками, а Зуева – это, скорее, про политику, потому что от него ниточки вели к высокопоставленным чиновникам», - считает политолог.