Опрос: Большая часть россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму
Принять участие в выборах депутатов Госдумы IX созыва намирены 66% россиян. Как пишет РИА Новости, об этом заявил директор по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.
По его словам, 50% граждан указали, что «соврешенно точно примут участие» в голосовании, а 16% - «скорее примут». Также Мамонов указал, что точную дату проведения выборов (18-20 сентября) знают 68% опрошенных.
Результаты исследования Фонда «Общественное мнение» оказались несколько иными. Управляющий директор проектов организации Лариса Паутова рассказала, что «точно примут участие» 41% россиян, 13% - «скорее примут участие», а ещё 16% указали, что не намерены голосовать.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что всего на выборах в Госдуму по федеральному и одномандатным округам арегистрировано 4 436 кандидатов, пишут «Известия».
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