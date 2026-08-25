Опрос: Большая часть россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму

По его словам, 50% граждан указали, что «соврешенно точно примут участие» в голосовании, а 16% - «скорее примут». Также Мамонов указал, что точную дату проведения выборов (18-20 сентября) знают 68% опрошенных.

Результаты исследования Фонда «Общественное мнение» оказались несколько иными. Управляющий директор проектов организации Лариса Паутова рассказала, что «точно примут участие» 41% россиян, 13% - «скорее примут участие», а ещё 16% указали, что не намерены голосовать.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что всего на выборах в Госдуму по федеральному и одномандатным округам арегистрировано 4 436 кандидатов, пишут «Известия».

