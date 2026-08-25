Лавров заявил о готовности России сотрудничать с Ватиканом по Украине
Россия готова продолжать сотрудничество с Ватиканом по гуманитарным вопросам, связанным с украинским конфликтом. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам переговоров с секретарём Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером он отметил, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере.
«В том числе по крайне чувствительному так называемому «детскому досье», — добавил министр.
Ранее посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский заявил, что вопрос о визите в Россию папы римского Льва XIV не рассматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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