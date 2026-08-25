Лавров заявил о готовности России сотрудничать с Ватиканом по Украине

По итогам переговоров с секретарём Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером он отметил, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере.

«В том числе по крайне чувствительному так называемому «детскому досье», — добавил министр.

Ранее посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский заявил, что вопрос о визите в Россию папы римского Льва XIV не рассматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

