«Очень важный вуз»: Путину доложили о смене ректора РАНХиГС
Президенту России Владимиру Путину доложили о назначении исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Комиссаров заменит Владимира Мау, покинувшего пост ректора РАНХиГС.
В вузе объяснили это «состоянием здоровья» Мау, который, по данным СМИ, сейчас находится в Израиле.
Летом прошлого года Мау стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он был отправлен под домашний арест, однако потом наказание смягчили, а в октябре дело закрыли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Лавров: война Запада против России не гибридная, а почти настоящая
- Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ стягивают технику на Сватовское направление
- Минниханов раскрыл Путину размер затрат Татарстана на спецоперацию
- Российские войска освободили населённый пункт Краснополье в ДНР
- Врач назвал симптомы ветрянки у взрослых
- Пушилин распорядился организовать пункты для размещения в Артемовске
- Декларации о доходах депутатов больше не будут публиковать
- «Очень важный вуз»: Путину доложили о смене ректора РАНХиГС
- На Украине будут заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ
- Исследование: россияне почувствовали снижение стабильности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru