«Очень важный вуз»: Путину доложили о смене ректора РАНХиГС


Президенту России Владимиру Путину доложили о назначении исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение», — сказал Песков.

Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности

Ранее стало известно, что Комиссаров заменит Владимира Мау, покинувшего пост ректора РАНХиГС.

В вузе объяснили это «состоянием здоровья» Мау, который, по данным СМИ, сейчас находится в Израиле.

Летом прошлого года Мау стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он был отправлен под домашний арест, однако потом наказание смягчили, а в октябре дело закрыли.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:НазначениеДмитрий Песковвузы
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