Россияне активно готовы соглашаться на любые условия труда, но это не означает, что они идут на нелегальные работы, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.



В России решили ужесточить борьбу со скрытыми формами так называемого заемного труда. Речь идет о ситуациях, когда человек фактически работает в одной компании, но официально оформлен в другой. Трудовые отношения маскируются под договор оказания услуг, что позволяет не оформлять работника напрямую и создает риски для его трудовых прав. В теневой занятости может быть задействовано 18 миллионов человек, сообщают «Известия». Лоикову удивили такие данные