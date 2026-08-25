Миллионы «теневых»? Почему россияне готовы работать без официального договора
Россияне имеют подработки, но называть это скрытой работой не всегда верно, заявила НСН Зулия Лоикова.
Россияне активно готовы соглашаться на любые условия труда, но это не означает, что они идут на нелегальные работы, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
В России решили ужесточить борьбу со скрытыми формами так называемого заемного труда. Речь идет о ситуациях, когда человек фактически работает в одной компании, но официально оформлен в другой. Трудовые отношения маскируются под договор оказания услуг, что позволяет не оформлять работника напрямую и создает риски для его трудовых прав. В теневой занятости может быть задействовано 18 миллионов человек, сообщают «Известия». Лоикову удивили такие данные
«Не думаю, что речь идет о 18 миллионах человек — эта цифра невалидна.. Очень важно посмотреть формат занятости. У нас есть официальные подработки, этот момент исключать нельзя, но есть и скрытая занятость. Например, работник числится у агентства, а на самом деле работает неограниченный срок на заказчика. Важно читать договор: трудовые отношения маскируются под договор оказания услуг, но он не может повторяться каждый месяц. Кого-то берут на сезонные работы и подписывают срочный контракт, но там могут быть нюансы в виде повышенной нагрузки. Люди соглашаются на многие работы, потому что в разных сферах уже есть задержки зарплат. Общая недоплата составляет свыше 1,5 миллиардов рублей, например, у девелоперов и строителей, и это только официально. После такого человек идет и готов на любые условия трудоустройства», — отметила она.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил НСН, почему самозанятые выходят из тени.
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