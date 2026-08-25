Минздрав: Число пострадавших на предприятии в Амурской области выросло до 131
Число пострадавших в результате ЧП на территории промышленного предприятия в Амурской области увеличилось до 131 человека. Как пишет RT, об этом заявили в Минздраве РФ.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что госпитализированы 19 человек, состояние шестерых из них оценивается, как тяжёлое.
Он также добавил, что в ближайшее время запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров министерства.
Ранее на территории площадки строительства Амурского газохимического комплекса загорелась установка по переработке метанола. Как пишут «Известия», погибли пять человек.
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