В ближайшие годы цены на нефть продолжат подогреваться, так как США надо будет пополнять свои нефтяные хранилища. Об этом НСН рассказал заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.

Недавно обнародованные данные о состоянии Стратегического нефтяного резерва (SPR) США возродили дискуссии о потенциальной опасности энергетического кризиса и готовности к нему США, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что при сокращении SPR свои запасы активно наращивают американские нефтяные компании. Так, в начале августа, по данным Минэнерго США, объем фактического стратегического нефтяного резерва сократился до 298,7 млн баррелей. Это рекордно низкое значение с 1983 года. Кулагин раскрыл, насколько это тревожная ситуация.

«Во-первых, есть стратегические государственные резервы, а есть — коммерческие. Во-вторых, действительно, сейчас показатели ниже, так как пришлось задействовать резервы в условиях перекрытия Ормуза. Да, это немножко сдержало цены, однако в долгосрочном периоде неопределенности исчерпание резервов все больше подходит к грани, когда нефти реально может не хватить даже для богатых стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), - отметил он.

В связи с этим собеседник НСН спрогнозировал повышение цен на нефть в ближайшие несколько лет.

«Опустошение резервов говорит о том, после 2026 года их нужно восстанавливать, закачивать в хранилища, а это дополнительный спрос на нефть, который будет в последующие периоды подогревать цены еще на протяжении, как минимум, 2027 года. Таким образом, это не повод паниковать, что нефть закончилась, но это явный сигнал, что рынок не будет полностью расслаблен даже после полного открытия Ормуза», — раскрыл он.