«Силовики против либералов»: В деле ректора РАНХиГС Мау усмотрели политическую подоплеку
Элитная группа силовиков превентивно зачищает оппонентов-либералов, сказал в эфире НСН Павел Салин, а Марат Баширов указал, что Мау задержали в день избрания в совет директоров «Газпрома».
Обвинение, предъявленное ректору РАНХиГС Владимиру Мау связано не с финансами, а с политической борьбой силовиков с либералами, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.
Ранее в четверг в МВД сообщили, что Мау предъявлено обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора «Шанинки», директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева и других лиц.
«В случае с Мау ситуация, как минимум, на 80% политическая по двум причинам. Во-первых, неформальную санкцию на задержание или арест функционера такого уровня дает президент. Во-вторых, Мау – это видная фигура среди либеральных интеллектуалов-администраторов. РАНХиГС под его руководством мог бы стать одной из точек кристаллизации интеллектуального крыла либеральной группы во время транзита. Поэтому оппоненты либералов в лице силовиков превентивно это все зачищают», - сказал Салин.
Он указал, кому еще грозят задержания и аресты.
«Под ударом те, кто находится в "черном списке" у силовиков. Причем у силовиков не как профессиональной корпорации, а как элитной политической группы. Те, кто, по их мнению, мог бы выступить противником мобилизационной модели развития», - считает политолог.
Вместе с тем Салин объяснил, чем отличается ситуация с Мау от задержаний Раковой и Зуева.
«Если рассматривать "ядерное дело" Раковой и Зуева, там политика и контроль над финансовыми потоками составляли примерно 50 на 50. Что касалось Раковой, это, скорее, контроль над финансовыми потоками, а Зуева – это, скорее, про политику, потому что от него ниточки вели к высокопоставленным чиновникам», - допустил политолог.
Со своей стороны, политолог Марат Баширов напомнил «Радиоточке НСН», что перед задержанием Мау избрали в совет директоров «Газпрома».
«Очевидно, что Мау отпустят под домашний арест, но то что его задержали сегодня, в день, когда было избрание совета директоров "Газпрома", а его туда избрали, это, конечно, крайне серьезный и плохой для него лично сигнал», - подчеркнул Баширов.
По его мнению, следующие задержания могут коснуться других сотрудников РАНХиГС.
«Сегодня идут обыски в РАНХиГС, соответственно, еще подозревают какую-то группу сотрудников в том, что они участвовали в определенных преступных действиях. Пока из слухов понятно, что это нечто, связанное с финансами. Это, в первую очередь, государственные деньги, которые были направлены на цели, которые не оговаривались при их получении», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Уголовное дело против Марины Раковой было заведено осенью 2021 года. Ей вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей. Бывшая замминистра просвещения была арестована, в начале июня Тверской суд продлил ее содержание под стражей до 6 августа.
Сергей Зуев был задержан в октябре 2021 года в рамках «дела Раковой». Он также находится в СИЗО. 22 июня Мосгорсуд оставил его под стражей, несмотря просьбу омбудсмена Татьяны Москальковой пересмотреть эту меру пресечения из-за болезни Зуева и его ребенка.
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