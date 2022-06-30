«Силовики против либералов»: В деле ректора РАНХиГС Мау усмотрели политическую подоплеку

Обвинение, предъявленное ректору РАНХиГС Владимиру Мау связано не с финансами, а с политической борьбой силовиков с либералами, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.

Ранее в четверг в МВД сообщили, что Мау предъявлено обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора «Шанинки», директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева и других лиц.