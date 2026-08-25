Исследование: Рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства

Учёные указали, что для воспроизводства населения в среднем необходимо около 2,2 ребёнка на одну женщину. Однако по итогам анализа данные по 236 странам с 1950 года они выяснили, что в 219 государствах фиксируется долгосрочная тенденция к сокращению рождаемости.

Отмечается, что указанная проблема всё больше затрагивает страны с низким и средним уровнем дохода. В частности, в Таиланде в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости составлял 0,87 ребёнка на женщину, в Мексике - 1,51, в Бразилии — 1,52. При этом и в США уровень низкий - 1,57.

«Такого прежде никогда не было — ни во время войн, ни во время пандемий», — заключили исследователи.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний коэффициент рождаемости в России в настоящее время составляет 1,352, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

