Исследование: Рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства
Мировой уровень рождаемости в 2026 году упал ниже уровня для воспроизводства населения. Об этом со ссылкой на исследовании «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World» сообщает RT.
Учёные указали, что для воспроизводства населения в среднем необходимо около 2,2 ребёнка на одну женщину. Однако по итогам анализа данные по 236 странам с 1950 года они выяснили, что в 219 государствах фиксируется долгосрочная тенденция к сокращению рождаемости.
Отмечается, что указанная проблема всё больше затрагивает страны с низким и средним уровнем дохода. В частности, в Таиланде в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости составлял 0,87 ребёнка на женщину, в Мексике - 1,51, в Бразилии — 1,52. При этом и в США уровень низкий - 1,57.
«Такого прежде никогда не было — ни во время войн, ни во время пандемий», — заключили исследователи.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний коэффициент рождаемости в России в настоящее время составляет 1,352, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку
- В Госдуме заявили, что Россия заберет у Армении «все подарки»
- «30% времени — в плюс»: В Сбере рассказали, как ИИ избавляет от рутины на работе
- Режим охлаждения: Почему фитнес-индустрия начала терять прибыль
- Даже на чистке: Зачем стоматологов обязали использовать анестезию
- Зеленский: Украина получила ограниченное число ракет для Patriot
- Не допустить катастрофу: Врачей призвали обучать работе с ИИ
- Исследование: Рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства
- В Финляндии назвали заводы дронов для ВСУ законными целями для ударов
- Опрос: Большая часть россиян планируют участвовать в выборах в Госдуму